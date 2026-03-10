Песков сообщил о планах Путина поздравить паралимпийцев

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин намерен поздравить российских параатлетов с победами на Паралимпийских играх в Милане, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как это всегда делает. Это предмет гордости для всей страны», – заявил Песков. Он подчеркнул, что успехи параатлетов вызывают глубокое уважение и поддерживаются руководством России.

Ранее стало известно о победе российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая завоевала первую золотую медаль для национальной сборной на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Ее триумф в дисциплине супергигант стал историческим: впервые за 12 лет на Играх вновь звучал гимн России, что стало символичным событием для отечественного спорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.

Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске и принес сборной России еще одну награду.

Варвара Ворончихина также завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.