Песков сообщил о планах Путина поздравить паралимпийцев
Президент России Владимир Путин планирует лично поздравить паралимпийцев после того, как Варвара Ворончихина принесла сборной первую за 12 лет золотую медаль на Играх в Италии.
Президент России Владимир Путин намерен поздравить российских параатлетов с победами на Паралимпийских играх в Милане, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.
«Безусловно, президент будет поздравлять наших паралимпийцев, как это всегда делает. Это предмет гордости для всей страны», – заявил Песков. Он подчеркнул, что успехи параатлетов вызывают глубокое уважение и поддерживаются руководством России.
Ранее стало известно о победе российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной, которая завоевала первую золотую медаль для национальной сборной на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Ее триумф в дисциплине супергигант стал историческим: впервые за 12 лет на Играх вновь звучал гимн России, что стало символичным событием для отечественного спорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль в дисциплине супергигант на Паралимпийских играх 2026 года.
Алексей Бугаев стал третьим в скоростном спуске и принес сборной России еще одну награду.
Варвара Ворончихина также завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Италии.