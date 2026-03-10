  • Новость часаСМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    США настраивают Испанию против НАТО
    Пушилин попросил Путина наградить бойца, 68 дней в одиночку удерживающего позицию
    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Пушилин сообщил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    Конфликт на Ближнем Востоке заблокировал тысячи россиян в Таиланде
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 марта 2026, 18:25 • Новости дня

    Фон дер Ляйен назвала ошибкой сокращение доли атомной энергетики в ЕС

    Глава ЕК признала стратегическую ошибку в сокращении доли атомной энергетики в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Сокращение доли атомной энергетики в Евросоюзе с 1990 года стало стратегической ошибкой властей Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сокращение доли атомной энергетики в Евросоюзе с 1990 года было стратегической ошибкой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции по вопросам мирного атома в Париже, передает ТАСС.

    «Если в 1990 году треть электроэнергии в Европе приходилась на атомную энергетику, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой. Это должно измениться», – заявила глава Еврокомиссии.

    По словам фон дер Ляйен, европейские цены на электроэнергию остаются структурно слишком высокими. Она подчеркнула, что этот фактор имеет большое значение для экономики региона.

    Фон дер Ляйен также отметила, что Европа полностью зависит от дорогого и нестабильного импорта нефти и газа. Она добавила, что кризис на Ближнем Востоке наглядно демонстрирует уязвимость Европы от подобных поставок.

    Стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке из-за ударов США и Израиля по Ирану. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    Европейские эксперты отметили, что в случае затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном Евросоюзу грозит новая волна сокращения промышленного производства.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Экономист Василий Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    10 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе

    Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ

    Эксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин рассказал о «новой устойчивой ценовой реальности» на рынке нефти и газа.

    «Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.

    «Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.

    «В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.

    «Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.

    «Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.

    Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.

    Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.

    Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.

    Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.

    «Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.

    «В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.

    Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.

    Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.

    «В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.

    «Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.

    Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.

    Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.

    В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.

    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть

    Экономист Митрахович: Цены на нефть вернутся к росту вопреки заявлениям Трампа

    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цены на нефть будут меняться в зависимости от обстоятельств. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, котировки снова перейдут к росту, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной» и сообщил, что США отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

    «Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось «сбить» стоимость энергоносителей с пиковых значений», – отметил Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    Однако, по его оценкам, говорить о закреплении тренда не приходится. «Котировки продолжат меняться в зависимости от обстоятельств. Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», – уточнил собеседник.

    Эксперт напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а следовательно, постепенно станет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. Митрахович допускает вариант, при котором Иран может согласиться на какой-либо компромисс с Вашингтоном. «Американцы на это рассчитывают», – добавил он.

    «Вместе с тем, если действующая власть в Иране, как и антагонизм Исламской республики в диалоге с США, сохранится, то перекрытие Ормуза или минирование пролива будет оставаться постоянной опцией для Тегерана. А значит цены на нефть, вполне возможно, продолжат расти», – заключил Митрахович.

    Ранее Дональд Трамп сделал ряд заявлений, призванных сбить цены на нефть. Так, он назвал войну с Ираном «практически завершенной». По его словам, у Исламской республики не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». «Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы», – сказал президент США в интервью CBS News.

    Трамп отметил, что Штаты «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом: он пояснил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него. Тем не менее глава Белого дома все еще «раздумывает о том, чтобы взять его под контроль». Кроме того, американский лидер объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран. О каких именно государствах идет речь, правда, не уточняется. Глава Белого дома при этом не исключил, что восстанавливать рестрикции не придется, так как восстановится мир.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В пятницу Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал решение Вашингтона «не более чем попыткой США сделать вид, что все происходит с их ведома».

    Отметим, после начала конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть сильно выросли. В понедельник котировки приблизились к 120 долларам за баррель. После заявлений Трампа цена нефти Brent упала ниже 90 долларов, пишет The Wall Street Journal.

    10 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа

    В Мадриде возмутились молчанием Мерца во время нападок Трампа

    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    @ Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Молчаливое поведение канцлера ФРГ Фридриха Мерца во время тирады Дональда Трампа в Овальном кабинете спровоцировало резкую реакцию Мадрида.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас заявила, что Фридрих Мерц относится к числу политиков, не понимающих суть исторического момента, пишет Politico.

    «Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые отдают дань уважения Трампу», – подчеркнула она.

    Недовольство вызвал инцидент 3 марта в Белом доме, когда Дональд Трамп назвал испанское правительство «ужасным» и пригрозил торговым эмбарго. Президент США был разгневан отказом Мадрида предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Мерц во время тирады промолчал, объяснив это позже нежеланием обострять ситуацию публично. Глава МИД Испании Хосе Луис Альбарес осудил такую пассивность, заметив, что Ангела Меркель или Олаф Шольц вступились бы за партнера.

    Попытки немецкого канцлера объясниться с премьером Педро Санчесом провалились, так как он звонил на недействующий номер. Представитель Мерца признал, что лидеры двух стран после визита в Вашингтон так и не поговорили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете молча выслушал угрозы Дональда Трампа ввести торговое эмбарго против Испании.

    При этом ранее немецкий лидер заявлял о невозможности возрождения прежнего евро-американского альянса. Политик призывал Европу не вести себя как «карлик» перед Соединенными Штатами.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    10 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5% на фоне возможного роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

    Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.

    Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    10 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису

    Китай масштабно усилил мобилизационные меры из-за вероятности войны

    Китай начал масштабную подготовку к тяжелому глобальному кризису
    @ Hans Zaglitsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти КНР реализуют уникальные мобилизационные программы, предусматривающие перенос производств, рост резервов и юридические реформы на случай экстремального кризиса.

    Китай с начала 2020-х годов приступил к беспрецедентным мобилизационным мероприятиям. Эти меры включают перенос стратегически важных производств во внутренние районы страны, формирование национального стратегического тыла, а также строительство резервных баз и поддерживающих зон. Власти подчеркивают важность Сычуани и Чунцина как ядра для размещения производственных и ресурсных мощностей, сказано в опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике» статье.

    Серьезные реформы коснулись системы управления стратегическими резервами: принят закон о национальной продовольственной безопасности, создается пятиуровневая сеть хранилищ, а также разрабатывается закон о безопасности государственных резервов. Введена цифровая платформа для межрегиональной координации и профессиональных аварийно-спасательных команд.

    В КНР резко увеличены запасы зерна, нефти, металлов и других ресурсов – объем стратегических резервов зерна достиг исторического максимума, мощности хранения нефти превышают 1,8 млрд баррелей. Параллельно ведется модернизация инфраструктуры двойного назначения, способной оперативно переходить на военные нужды, а также совершенствуется система управления гражданской обороной.

    В 2024–2025 годах были приняты новые нормативные акты, регламентирующие социальные гарантии семьям погибших военнослужащих, что позволяет быстро обрабатывать крупные потоки заявлений в случае масштабного конфликта. На фоне этих мер Китай продолжает совершенствовать свои стратегические ядерные силы и защищать командные пункты.

    Эксперты отмечают, что подобные мобилизационные программы не несут политической выгоды в мирное время, но являются индикатором серьезной подготовки к возможному крупномасштабному военному или экономическому кризису в конце 2020-х – начале 2030-х годов.

    Ранее Китай объявил о планах удержать стратегическую инициативу в мире.

    9 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин провел совещание по росту цен на нефть и газ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвящённое ситуации на мировых рынках нефти и газа. Особое внимание уделялось влиянию ситуации на Ближнем Востоке на мировую энергетику.

    Глава государства отметил важность согласования действий государства и частных компаний в условиях изменений на энергетических рынках, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул: «Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями».

    Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных последствиях дестабилизации в регионе для глобального топливно-энергетического комплекса. По его словам, такие процессы могут привести к росту цен на энергоносители, ограничению поставок и срыву крупных инвестиционных проектов.

    В ходе обсуждения президент отметил, что темпы роста мировых цен на газ сейчас превышают темпы удорожания нефти. По его оценке, ускоряющийся рост стоимости газа требует особого внимания с российской стороны, поскольку влияет на глобальную энергобезопасность и экономическую стабильность.

    Кроме того, Путин сообщил, что за последнюю неделю мировые цены на нефть увеличились более чем на 30%. Это, по мнению президента, ещё раз подтверждает серьёзность складывающейся ситуации и необходимость разработки совместных ответных мер для поддержания российского топливно-энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    10 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Караван танкеров отправился через Ормузский пролив

    Группа танкеров и сухогрузов проследовала к перекрытому Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется со скоростью около 10 узлов по направлению к Ормузскому проливу, сообщает Marinetraffic.

    Данные портала Marinetraffic свидетельствуют о том, что караван судов, включающий нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, направился в сторону Ормузского пролива, передают «Вести». Скорость передвижения судов составляет от 9,5 до 10 узлов в час.

    Среди судов, участвующих в проходе, выделяются несколько крупных танкеров, которые перевозят нефть. По информации портала, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    тоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    9 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что цена природного газа и нефти в Европе резко увеличилась, а евро ослаб по отношению к доллару, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания глав минфинов стран еврогруппы еврокомиссар по вопросам реализации и упрощения законодательства Пьер Граменья.

    «Европейские акции с начала конфликта снизились примерно на 9%. Цены на нефть выросли примерно на 40% с момента начала военных действий – темп роста оказался выше, чем в начале [конфликта] на Украине. Цены на природный газ подскочили почти на 90%, хотя и с очень низкого уровня», – цитирует его РИА «Новости».

    По его словам, европейские акции за этот период снизились примерно на 9%, а евро ослаб по отношению к доллару на 2%.

    Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности инвесторы были настроены позитивно в отношении роста экономики ЕС.

    «Конфликт на Ближнем Востоке временно – и я подчеркиваю, временно – ослабил эту позитивную тенденцию», – заявил он.

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника достигали максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров, согласно расчетам на базе данных лондонской биржи ICE.

    Мировые цены на нефть превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов,  может вынудить США и Израиль капитулировать. Reuters сообщило о планах США  снизить цены на нефть. Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.


    9 марта 2026, 20:50 • Новости дня
    Путин: Переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин провел совещание в Кремле по вопросам ситуации на мировом рынке нефти и газа, передает РИА «Новости».

    «Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива, сейчас, во всяком случае сейчас – нереально», – подчеркнул президент на встрече.

    Глава государства также указал, что изменение логистики займет значительное время и потребует крупных инвестиций в инфраструктуру, включая расширение морских терминалов. По его словам, такие изменения будут сопряжены с высокими политическими рисками, которые по-прежнему сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по оценке экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    9 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Совещание у Путина по нефтегазу продолжилось в закрытом режиме с доклада Новака

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совещание у президента России Владимира Путина по ситуации на мировом рынке нефти и газа продолжилось в закрытом режиме после вступительного слова главы государства. Первым с докладом выступил вице-премьер Александр Новак.

    Совещание по ситуации на мировом рынке нефти и газа у президента России Владимира Путина продолжилось в закрытом режиме после вступительной речи, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в Кремле и было посвящено вопросам производства и поставок энергоресурсов в условиях боевых действий на Ближнем Востоке.

    Путин отметил: «Правительство эти вопросы тоже держит под контролем, мы сейчас по всем этим вопросам с вами, надеюсь, предметно и поговорим. Пожалуйста, слово Александру Валентиновичу Новаку».

    В совещании участвовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также присутствовали руководители крупнейших российских компаний нефтегазового сектора, включая «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Татнефть», «Газпром», «Роснефть», «Ингосстрах», «Транснефть», «Совкомфлот» и «Согаз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное росту цен на нефть и газ. Глава государства заявил, что высокие цены на сырьевые товары имеют временный характер. Путин также обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой.

    10 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Вице-председатель ЕК выступила против заявлений фон дер Ляйен о Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-председатель Еврокомиссии Тереса Рибера подвергла критике формулировки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по ближневосточному конфликту, подчеркнув риск сомнений в международном праве.

    Тереса Рибера, заместитель председателя Еврокомиссии, прокомментировала заявления Урсулы фон дер Ляйен о ближневосточном конфликте, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что недопустимо создавать впечатление, будто под сомнение ставится международное право или необходимость действовать вне его рамок. По словам Риберы, Европа обязана защищать международный порядок, установленный после Второй мировой войны в соответствии с Уставом ООН.

    Она подчеркнула, что противостоять агрессорам нужно, не разрушая существующие правила, а формируя широкую коалицию государств. Кроме того, Рибера назвала неудачной форму, в которой фон дер Ляйен выразила свою позицию.

    Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европа больше не может быть «хранителем старого мирового порядка», а также призвала страны ЕС увеличить оборонные расходы и не «проливать слезы» по иранскому правительству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос защищенности должен стать основой деятельности Евросоюза для проецирования его мощи.

    Вице-председатель группы социал-демократов Кристоф Клержо отметил, что кризис в правящей коалиции Европарламента может привести к новому вотуму недоверия к Урсуле фон дер Ляйен.

    10 марта 2026, 00:52 • Новости дня
    Слова Трампа о «почти завершенной» войне с Ираном снизили цены на нефть

    Tекст: Катерина Туманова

    После закрытия торгов цены на нефть снизились, приблизившись к отметке в 80 долларов за баррель, после заявлений президента США Дональда Трампа о потенциальном завершении войны с Ираном.

    «Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на целых 31% во время лихорадочной азиатской торговой сессии, но затем потеряли более 10% и опустились до отметки в 81,19 доллара после заявлений Трампа», – передает агентство Bloomberg.

    Снижение курса произошло после того, как Трамп дал понять, что война США против Ирана может скоро закончиться, а военная операция продвигается с опережением  графика.

    «Я думаю, что война практически завершена», – сказал Трамп в телефонном интервью CBS News.

    Цена на нефть марки Brent закрылась на отметке ниже 99 долларов, снизившись с внутридневного максимума в 119,50 долларов, что стало самым большим падением от внутридневного максимума до цены закрытия за всю историю наблюдений.

    Фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 31% во время азиатской торговой сессии. Рост был вызван опасениями, что остановка танкерного движения через жизненно важный Ормузский пролив приведет к прекращению поставок в остальной мир.

    «Однако к концу торговой сессии фьючерсы потеряли большую часть достигнутого роста, поскольку крупнейшие экономики мира рассматривают возможность скоординированного высвобождения аварийных запасов нефти. Цена на нефть марки WTI выросла примерно на 4%», – резюмирует агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в Европе подскочили на 90% из-за ситуации в Иране. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России. Reuters выяснило о намерении США ослабить санкции против российской нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов.

