Politico: Европу накрыли новые скачки цен на нефть и газ

Tекст: Елизавета Шишкова

Энергетический кризис, вызванный напряжённостью на Ближнем Востоке, вновь тревожит европейских лидеров, сообщает Politico.

После резкого роста цен на нефть и газ, спровоцированного военными действиями США и Израиля против Ирана, Европа оказалась в ситуации, напоминающей 2022 год – когда после начала спецоперации на Украине континент испытал сильнейший ценовой и инфраструктурный шок.

В понедельник цена барреля нефти превысила сто долларов, а стоимость газа поднялась выше 60 евро за мегаватт-час, что стало максимальным показателем с 2022 года. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа уже столкнулась с «непредвиденными последствиями регионального конфликта», который сказывается на энергетике, торговле и финансовых рынках. На фоне этих событий министры финансов G7 провели экстренное совещание и заявили о готовности принять меры, включая использование стратегических запасов нефти, однако окончательных решений не принято.

Обострение ситуации связано также с угрозами Ирана закрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти, и атаками на энергетическую инфраструктуру в странах Персидского залива. Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «как можно скорее» восстановить безопасность судоходства в проливе и готовности организовать военное сопровождение танкеров, как только позволит обстановка.

Европейские лидеры допускают, что если конфликт затянется, континенту грозит новая волна инфляции и стагнации, вызванная ростом цен на энергоносители. Европейские и национальные министры энергетики собираются на экстренные встречи, однако пока предпочитают воздерживаться от резких шагов, полагаясь на существующие запасы и ожидая развития ситуации.

В экспертном сообществе звучит мнение, что нынешние перебои с поставками и масштабные сокращения добычи в регионе, включая Саудовскую Аравию, могут оказаться тяжелее для рынка, чем шок 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник.

Европейские эксперты отметили, что в случае затяжного конфликта между США, Израилем и Ираном Евросоюзу грозит новая волна сокращения промышленного производства.

Экономист Василий Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.