Песков анонсировал встречу Путина с Пушилиным в Кремле
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин встретится с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным 10 марта, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков отметил: «Сегодня будет с докладом у президента глава ДНР, Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин». Он также подчеркнул, что регион является очень важным для России, там существует множество проблем, которые решаются всем государством.
Песков добавил, что есть и значительные успехи, поэтому разговор между Путиным и Пушилиным обещает быть содержательным и затронет широкий круг вопросов развития и поддержки Донбасса. Встреча пройдет в Кремле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал водоснабжение ДНР главной проблемой региона. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале восстановления районов Донецка в 2025 году.