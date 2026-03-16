Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.
Путин поздравил Токаева с проведением референдума по конституции Казахстана
Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным референдумом по новой конституции и выразил надежду на укрепление союзнических отношений между странами.
Путин направил поздравительную телеграмму президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщается на сайте Кремля.
«Примите искренние поздравления по случаю успешного проведения референдума по новой конституции Республики Казахстан. Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны», – говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность, что конституционные преобразования будут способствовать наращиванию союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной. В завершение он пожелал коллеге новых успехов и благополучия.
Принятие новой конституции поддержали более 87% граждан Казахстана.
Референдум официально признали состоявшимся при высокой явке избирателей.
Проект обновленного основного закона предусматривает возвращение должности вице-президента и переход к однопалатному парламенту.