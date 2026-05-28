Фицо назвал себя единственным собеседником Путина и Зеленского в Евросоюзе
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что остался единственным политиком в Евросоюзе, поддерживающим прямую связь с лидерами России и Украины.
Глава словацкого правительства сделал соответствующее заявление во время встречи с учащимися, передает ТАСС. Видеозапись выступления была опубликована на странице премьера в соцсети.
«Я остался единственным во всем ЕС, кто имеет прямой контакт с [президентом РФ Владимиром] Путиным и Зеленским», – сказал Фицо. Он также подчеркнул заинтересованность Братиславы в поддержании нормальных отношений с Москвой.
Политик осудил продолжающийся конфликт, назвав его грубым нарушением международного права. По его словам, именно по этой причине крайне важно вести диалог как с российской, так и с украинской сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских лидеров к его недавней беседе с Владимиром Путиным.
Президент России провел переговоры со словацким премьером в Москве 9 мая.
Перед этим визитом политик выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта.