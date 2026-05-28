    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Россия ввела запрет на ввоз овощей и ягод из Армении
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Авиадвигатель ПД-8 прошел самые жесткие испытания
    Путин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 14:12 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3,5%

    Стоимость европейского газа на биржевых торгах приблизилась к 580 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Июньские фьючерсы на крупнейшем распределительном центре региона ускорили темпы роста, вплотную подобравшись к отметке в 580 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки на лондонской бирже ICE демонстрируют уверенный подъем, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки 558,7 доллара, а к середине дня показатель достиг 578 долларов, прибавив 3,5%.

    В марте средняя стоимость топлива взлетела почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда котировки впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. Пиковое значение в 853,7 доллара зафиксировали 19 марта.

    Резкий скачок весной произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства сжиженного природного газа компании в Катаре». В апреле цены скорректировались вниз на 14%, однако в середине мая вновь временно поднимались выше 600 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник котировки голубого топлива на европейском рынке достигли отметки выше 555 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около уровня в 620 долларов.

    Весенний скачок цен произошел из-за ракетной атаки на объекты сжиженного природного газа в Катаре.

    28 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    Каллас потребовала ограничить численность ВС России
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен добиваться ограничения вооруженных сил России в случае начала переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Брюссель планирует выдвинуть встречные условия Москве, если начнутся мирные процессы на Украине, передает ТАСС. Об этом рассказала руководитель европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального заседания министров иностранных дел на Кипре.

    Глава дипслужбы подчеркнула необходимость зеркального подхода к ограничениям. «Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины», – заявила она.

    Дипломат пояснила, что любые военные лимиты для украинской стороны должны в равной степени касаться и российской армии. Кроме того, европейские страны собираются настаивать на выводе войск России с территорий Молдавии и Грузии. Под последней имеются в виду Абхазия и Южная Осетия.

    В феврале глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить перечень требований к России для урегулирования конфликта. В прошлом году она потребовала сократить численность Вооруженных сил РФ в рамках мирного плана.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для постановки вопроса о выводе российских войск из ПМР нужны существенные подвижки в приднестровском урегулировании.

    27 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония пытается пересмотреть действующие договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов, что создает риски конфликтных ситуаций и негативно влияет на безопасность судоходства на Чудском озере и реке Нарва, сообщили в ФСБ.

    Эстония пытается пересмотреть договоренности с Россией о разграничении пограничных водоемов. Первый замдиректора – руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов заявил об этом в интервью «Российской газете».

    «Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах», – сказал Кулишов.

    По его словам, сейчас принимаются меры по урегулированию ситуации с привлечением пограничных представителей и дипломатов МИД России. Кроме того, европейские страны искусственно ограничивают морскую экономическую деятельность РФ и свободу судоходства в Балтийском море.

    Кулишов добавил, что западные СМИ развернули информационную кампанию, обвиняя Россию в повреждении подводной инфраструктуры и нелегальных поставках нефти. Таким образом партнеров по Евросоюзу пытаются склонить к изменению правил судоходства на Балтике. Антироссийские действия западных соседей создают серьезную угрозу безопасности в регионе, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Эстонии выделило дополнительные 17 млн евро на укрепление границы с Россией.

    Ранее Таллин предложил Москве совместно измерить фарватер реки Нарвы.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Осло планирует подписать с Парижем новое оборонное соглашение, которое обеспечит скандинавскому государству надежную защиту под французским «ядерным зонтиком», заявили власти Норвегии.

    Глава норвежского правительства Йонас Гар Стере прибыл во Францию для обсуждения вопросов безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Стороны намерены заключить договор, благодаря которому Осло присоединится к оборонной инициативе Парижа.

    «Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции», – подчеркнул премьер Норвегии. При этом он уточнил, что в мирное время размещение подобных вооружений на территории королевства полностью исключено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале весны президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к продвинутой ядерной доктрине.

    Причем ранее Стёре исключал возможность размещения подобного оружия на территории своего государства.

    В ответ на европейские инициативы Россия и Белоруссия начали масштабные учения по подготовке к применению нестратегических боеприпасов.

    28 мая 2026, 11:12 • Новости дня
    Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично оценила намерение главы европейской дипломатии Каи Каллас выдвинуть военные требования к Москве, и ответила ей строчкой из песни.

    Захарова прокомментировала заявления главы евродипломатии Кайи Каллас о требовании сократить ВС России в случае мирных переговоров по Украине.

    «Напомнило строчку: тихо сам с собою я веду беседу», – написала Захарова в Telegram-канале.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить российские вооруженные силы в случае начала мирных переговоров.

    Захарова назвала инициативы, которые озвучивает Каллас, выходящими за рамки полномочий европейского политика.

    До этого российский дипломат высмеяла слова Каллас о диалоге с Москвой цитатой из советского фильма.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    28 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Лавров отказался обсуждать «идиотские» требования главы евродипломатии Каи Каллас о сокращении Вооруженных сил России в случае мирных переговоров по Украине.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, передают «Известия». Ранее она сообщила о намерении потребовать от Москвы введения военных ограничений.

    «Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», – сказал руководитель дипломатического ведомства.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России в случае начала мирных переговоров.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на требования Каллас к России строчкой из песни.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    28 мая 2026, 09:54 • Новости дня
    Каллас не смогла объяснить выбор переговорщика от Евросоюза с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о дискуссии между странами ЕС по кандидатуре переговорщика в потенциальном диалоге с Россией.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас затруднилась ответить на вопрос о выборе кандидата для контактов с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Есть много вещей, которые беспокоят Европу. Обсуждение того, кто будет обсуждать это с Москвой, вместо того, что мы должны обсуждать – это ловушка», – заявила политик.

    Дипломат добавила, что переговорный процесс требует командной работы, и призвала страны объединения выступать с единых позиций. По ее словам, для достижения результата европейским государствам необходимо действовать сообща, поскольку по отдельности они становятся гораздо слабее. Каллас также напомнила о своих функциях верховного представителя, представляющего Европу на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз рассматривает кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль официального переговорщика с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные дискуссии в Европе эвентуальными.

    Сама Кая Каллас ранее заявляла о готовности лично вести диалог с российской стороной.

    27 мая 2026, 23:02 • Новости дня
    Хорватия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава хорватского правительства Андрей Пленкович подчеркнул необходимость равных требований ко всем странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), исключив возможность предоставления особых привилегий Киеву.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович не поддержал идею «сокращенной процедуры» интеграции Украины в Евросоюз, передает Euractiv. Политик подчеркнул, что требования должны быть одинаковыми для всех государств, претендующих на членство в объединении.

    «Если отступим от концепции так называемых индивидуальных заслуг для каждой страны и если будут сокращенные процедуры... Не может быть короткого пути для одних, а долгого для других. Второй момент – это разница в поглощающей способности Украины относительно остальных кандидатов... в смысле последствий для бюджета Европейского союза и политики в ключевых секторах», – приводит слова Пленковича журналистам РИА «Новости».

    Заявление прозвучало после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве с Северной Македонией. Пленкович напомнил, что Скопье ожидает вступления в ЕС уже около 20 лет. Вопрос членства Украины планируется обсудить на встрече Европейского совета в июне.

    Украина и Молдавия получили статус кандидатов летом 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он же Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз. Европейские страны подготовили пакет краткосрочных экономических привилегий для Украины.

    27 мая 2026, 20:10 • Новости дня
    Уровень безработицы в Финляндии достиг максимума за 11 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уровень безработицы в Финляндии в апреле вырос до 11,6%, обновив максимум с мая 2015 года, сообщили в статистическом ведомстве скандинавской страны.

    В апреле текущего года доля безработных граждан в Финляндии выросла до 11,6%, обновив антирекорд весны 2015 года. При этом, показатель безработицы на финском рынке труда продолжает расти. С поправкой на сезонные факторы этот индикатор в апреле составил 10,6%, что является максимальным значением с 2000 года, отмечает «Интерфакс».

    За месяц число граждан, оставшихся без работы, увеличилось на 48 тыс. человек. Теперь в государстве с населением около 5,7 млн проживает 336 тыс. безработных.

    «Затянувшийся кризис на Ближнем Востоке и слабый спрос на летних рабочих повышают риски того, что восстановление рынка труда откладывается», – заявил старший экономист торговой палаты Финляндии Юкка Аппелквист. Эксперт добавил, что позитивных изменений в экономике страны, скорее всего, придется ждать до осени.

    Ранее сообщалось, что осенью прошлого года уровень безработицы в Финляндии достиг отметки в 10 %.

    При этом, в приграничном городе Иматра этот показатель вырос до 15 % из-за закрытия границы с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне экономического кризиса финские компании массово подали заявления о банкротстве.

    27 мая 2026, 23:30 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    «Специальный трибунал» Евросоюза против России – это фарс и нелепость, заявил в Telegram-канале депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

    «Словакия отказывается участвовать в антироссийских трибуналах – я аплодирую! А когда вы поставите Зеленского перед трибуналом по Старобельску? А когда вы поставите американских военных преступников? А когда вы поставите израильских?» – перечислил он вопросы, на которые пока нет ответов.

    Блага особенно отметил мудрость правительства своей страны за решение обойти вниманием это еврофарс.  По его словам, ничего смешнее, чем подготовка ЕС такого действа, он не слышал.

    Документ, регламентирующий работу будущего трибунала, был одобрен комитетом министров СЕ 15 мая в Кишиневе. Под ним подписались 36 стран. Среди отказавшихся есть и четыре страны Евросоюза – Болгария, Венгрия, Мальта и Словакия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине. Грузия отказалась присоединяться к «трибуналу по России» из-за рисков. Член ОП Григорьев заявил, что «Спецтрибунал» ЕС продолжает традицию нацистских судов



    27 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Песков оценил перспективы переговоров России с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Процесс переговоров России с Европой пока не начался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал он в беседе с каналом «Известия», отвечая на вопрос, начат ли процесс переговоров с ЕС, передает ТАСС.

    Представитель Кремля подчеркнул, что при этом сохраняется высокая динамика развития событий. Он напомнил о паузе, которая возникла в процессе украинских переговоров и урегулирования, и отметил, что в Москве намерены дождаться, когда эта пауза завершится.

    По словам Пескова, в Кремле позитивно оценивают то, что в Европе формируется понимание необходимости диалога с Россией. Он указал, что европейские представители уже говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры, и, по оценке Москвы, осознают неизбежность такого разговора. Вместе с тем, добавил пресс-секретарь, до конкретных шагов со стороны Европы дело пока не дошло.

    Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

    Песков сообщал, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, так как европейские страны предпочитают войну переговорам.

    27 мая 2026, 15:37 • Новости дня
    Премьер Нидерландов назвал Украину «закаленным войной партнером ЕС»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на конференции по безопасности в Гааге заявил о роли Украины для Евросоюза.

    Он подчеркнул, что Европе нужна Украина как «дееспособный и закаленный войной» партнер на восточном фланге ЕС, передает РИА «Новости».

    «Будущее Украины – в Европейском союзе. Сейчас она находится на необратимом пути к этому будущему. И все в Европе могут быть за это благодарны», – сказал Йеттен, выступая перед участниками форума.

    По его словам, на фоне продолжающегося конфликта на Украине и, как он выразился, нарастающей «российской угрозы» Западу Евросоюз должен осознать преимущества такого партнера.

    При этом глава нидерландского правительства отметил, что Киев обязан полностью выполнить копенгагенские критерии, необходимые для вступления в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз.

    27 мая 2026, 17:05 • Новости дня
    НАТО запланировало привлекать гражданскую индустрию к военной отрасли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс объявил, что планирует соединить оборонные стартапы и гражданских производителей, чтобы расширить выпуск беспилотников на фоне участившихся нарушений воздушного пространства странами с дронами.

    НАТО планирует активнее привлекать гражданские промышленные компании к оборонным проектам. Заместитель генсека альянса по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яаккола на форуме Drone Summit 2026 в Риге заявила: «Сейчас мы работаем и ведем переговоры со странами над тем, что называем пакетом масштабирования инноваций», передает РИА «Новости».

    По ее словам, инициатива предполагает содействие «установлению контактов» между оборонными стартапами, владеющими передовыми технологиями, в том числе в сфере беспилотников, и гражданскими производителями, которые обладают нужными мощностями и компонентной базой. Яаккола подчеркнула, что текущие конфликты в Европе и соседних регионах показали критическую важность дронов для задач сдерживания и обороны.

    Представитель НАТО отметила, что вторжения беспилотников в воздушное пространство стран альянса стали регулярным явлением. В рамках программы государствам – участникам предложат самостоятельно определить компании, готовые подключиться к оборонным проектам, при этом сам блок не собирается целенаправленно выбирать конкретных партнеров и намерен опираться на решения национальных властей.

    Кроме того, НАТО планирует помогать оборонным стартапам в финансировании, содействуя привлечению инвестиций, получению кредитов и гарантий, необходимых для расширения производства и вывода инновационных разработок на серийный уровень.

    До этого командующий ключевыми силами НАТО, британский генерал-лейтенант Майк Элвисс предупредил о риске быстрой нехватки беспилотников у армии королевства при прямом столкновении с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейским союзникам на июльском саммите в Анкаре предложено представить доказательства наращивания оборонного производства и расширения совместных проектов с американскими компаниями.

    Ранее руководство НАТО на мартовской встрече в Турции сообщало, что пригласит оборонные компании для обсуждения приоритетных инвестиций в беспилотные системы и искусственный интеллект.

    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    На параде в Ереване показали российские вооружения
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    Франция собралась отменить колониальный Черный кодекс
    Airbus заявил о союзе с Saab для создания истребителя шестого поколения
    Во Вьетнаме поймали многократно кравшего багаж в аэропорту россиянина

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера делают «покровителем пропаганды Кремля»

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и причем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

