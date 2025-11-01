Безработица в финской Иматре выросла после закрытия границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Безработица в финском городе Иматра достигла 15% после того, как Финляндия в ноябре 2023 года закрыла границу с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Город, где проживают 25 тыс. человек, сильно зависел от российских туристов, и теперь местный бюджет ежедневно теряет около 1 млн евро. Магазины массово закрываются, а компании вынуждены сокращать сотрудников.

Иматра когда-то считалась одним из самых популярных курортов для россиян, но после ограничений город столкнулся с глубоким экономическим спадом. Средняя безработица по Финляндии сейчас составляет 9,1%, а в регионе Южная Карелия, куда входит город, особенно быстро растет уровень безработицы среди молодежи. В этих условиях местные жители задумываются о необходимости новых стратегий развития и обсуждают, при каких условиях и когда возможно открытие границы.

Тем не менее, публичная дискуссия на эту тему сейчас невозможна, поскольку политические лидеры страны решили ее избегать, отмечает агентство. Городские власти в лице Якко Яппинена разрабатывают новые подходы для восстановления туризма за счет привлечения путешественников из других стран, делая ставку на местную природу и велотуризм.

Кроме того, рассматривается возможность включения Иматры в новую специальную экономическую зону и переориентации экономики города на экологичные энергетические проекты и производство аккумуляторов. Ожидается, что такой подход должен снизить зависимость города от российских туристов и диверсифицировать экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия оказалась на грани остановки строительной и деревообрабатывающей промышленности без поставок российского леса.

Власти юго-восточной Финляндии заявили о коллапсе экономики региона в связи с прекращением сотрудничества с Россией.

Финляндия не смогла выделить средства на замену дорожных указателей с названиями российских городов.