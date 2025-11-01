Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Безработица в финской Иматре выросла после закрытия границы с Россией
В курортном финском городе Иматра уровень безработицы достиг 15%, что почти вдвое выше общенационального показателя на фоне отсутствия российских туристов, пишет Bloomberg.
Безработица в финском городе Иматра достигла 15% после того, как Финляндия в ноябре 2023 года закрыла границу с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Город, где проживают 25 тыс. человек, сильно зависел от российских туристов, и теперь местный бюджет ежедневно теряет около 1 млн евро. Магазины массово закрываются, а компании вынуждены сокращать сотрудников.
Иматра когда-то считалась одним из самых популярных курортов для россиян, но после ограничений город столкнулся с глубоким экономическим спадом. Средняя безработица по Финляндии сейчас составляет 9,1%, а в регионе Южная Карелия, куда входит город, особенно быстро растет уровень безработицы среди молодежи. В этих условиях местные жители задумываются о необходимости новых стратегий развития и обсуждают, при каких условиях и когда возможно открытие границы.
Тем не менее, публичная дискуссия на эту тему сейчас невозможна, поскольку политические лидеры страны решили ее избегать, отмечает агентство. Городские власти в лице Якко Яппинена разрабатывают новые подходы для восстановления туризма за счет привлечения путешественников из других стран, делая ставку на местную природу и велотуризм.
Кроме того, рассматривается возможность включения Иматры в новую специальную экономическую зону и переориентации экономики города на экологичные энергетические проекты и производство аккумуляторов. Ожидается, что такой подход должен снизить зависимость города от российских туристов и диверсифицировать экономику.
