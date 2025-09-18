Иванов назвал разрыв связей с Россией причиной кризиса в Финляндии

Tекст: Елизавета Шишкова

Жители Финляндии больше всего страдают от разрыва экономических связей с Россией, заявил Сергей Иванов в интервью ТАСС. По его словам, наибольший ущерб от этого решения властей ощущает юго-восточная часть страны, где, по выражению Иванова, «все рухнуло» без притока российских туристов.

«Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может», – отметил Иванов.

Он добавил, что граждане Финляндии стали жертвами политики собственного руководства и выразил мнение, что со временем у людей появится понимание выгоды добрососедских отношений с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Иванов заявил, что Иосиф Сталин после Второй мировой войны проявил особое отношение к Финляндии. Такое отношение помогло Финляндии сохранить независимость.