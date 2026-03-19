    Лукьянов: Трамп растерян
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    QatarEnergy сообщила о ракетных ударах по заводам СПГ
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Цена барреля нефти Brent превысила 113 долларов
    Стратегия генсека НАТО оказалась под ударом из-за войны в Иране
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    19 марта 2026, 11:20 • В мире

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Tекст: Борис Джерелиевский

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект.

    ВСУ утверждают, что в одной из недавних атак на украинскую столицу принял участие российский дрон «Ланцет». Украинские источники сообщили, что 16 марта этот БПЛА упал на Майдане Незалежности, центральной площади Киева. Очевидно, что данная акция была отработкой новых возможностей российских Сил беспилотных систем.

    Прежде всего, этот беспилотник никогда не проникал на такую глубину. Ранее максимальная дистанция его применения, если верить противнику, составляла 130 км. В нынешнем же случае дистанция от Майдана Незалежности до линии боевого соприкосновения (ЛБС) составляет несколько сотен км. То есть или «Ланцеты» стали еще дальнобойнее, или же (что наиболее вероятно) данный беспилотник был запущен с носителя, которым могла быть, например, «Герань-2».

    Но главный сюрприз «Ланцета» оказался не в его дальности. Изучив его обломки, украинские эксперты сделали заключение, что блок управления устройства содержит элементы искусственного интеллекта (ИИ). Более того, цветовые круги, которые отчетливо видны на его обломках, предназначены для синхронизации дронов в формате роя, управляемого ИИ без участия оператора.

    Отметим, что элементы искусственного интеллекта были применены еще в более ранних версиях «Ланцетов» – в «Изделии 51» и «Изделии 52», однако только «Изделие 53», которое, видимо, и ударило по Майдану Незалежности, стало по-настоящему автономным. Применяемая в нем автоматическая система навигации, распознавания цели и наведения позволила поражать цель с минимальным участием оператора или вовсе без него и, соответственно, работать в роях.

    Иначе говоря, скоро Киев может столкнуться с целыми стаями беспилотников, способных перегружать целые районы ПВО и работать даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, которое будет им не страшно в силу их полной автономности.

    Если нет связи с оператором, то бесполезна становится и работа систем РЭБ, задача которых – подавлять каналы коммуникации.

    Подобными возможностями обладает не только «Изделие 53». Чуть больше года назад, в феврале 2025 года, в зоне СВО начались боевые испытания тактических автономных дронов, известных под неформальным названием V2U.

    Блок управления данного БПЛА обрабатывает с помощью ИИ видеосигнал от камеры и данные от лидара и иных приборов, осуществляет навигацию, распознает цели и принимает самостоятельное решение об их поражении. Также они способны действовать в формате роя (кстати, цветовая схема синхронизации, элементы которой обнаружены на обломках «Ланцета», была отработана именно на этих БПЛА). Предполагается, что они могут находить и уничтожать РЛС, поражать позиции ПВО или обходить их. Неприятель утверждает (а большинство сообщений о данных дронах поступало с украинской стороны), что эти дроны всегда действуют группами (роями) и их применение отмечалось минувшим летом в Сумской области.

    А на днях в зоне СВО начали испытывать дроны «Свод» с модулями ИИ. Это БПЛА с доработанной системой интеллектуального наведения, сопровождения и автономного поражения цели, то есть способные наносить удар и без участия оператора. С начала прошлого года на мировом рынке появились модели по-настоящему миниатюрных ИИ-ускорителей, что позволяет автоматизировать и сверхмалые БПЛА-камикадзе.

    Показателен и опыт США, где запущена масштабная программа по насыщению войск тактическими ударными дронами, в рамках которой делается упор именно на полностью автономные беспилотники, управляемые ИИ. Например, стартап DFA Systems считает важнейшим качеством данных изделий минимизацию участия бойца в их применении.

    Большинство поступающих в войска США дронов уже сейчас используют ИИ, и можно предположить, что ударные БПЛА, управляемые оператором, в скором будущем станут исключением и будут применяться для особых миссий.

    Но чтобы позволить ИИ управлять ударным дроном, он должен уметь не просто распознавать основные параметры цели, но и учитывать множество нюансов. В 2023 году в США во время испытаний дрона, управляемого ИИ, он условно атаковал своего же оператора, признав его за противника. Произошло это из-за недостаточного количества идентифицирующих признаков
    вражеской цели в программном обеспечении.

    Для обучения ИИ-модулей необходимо огромное количество данных, оперируя которыми он сможет точно определить и классифицировать цель, выстроить оптимальный маршрут, осуществить его корректировку, уклониться от зенитного огня, продумать тактику атаки и подобрать ее траекторию. Для этого он должен изучить тысячи качественных видеопримеров реальных действий (сэмплов) для каждого типа объектов и боевых ситуаций, которые вручную обработаны и подготовлены специалистами. И именно с наличием необходимого количества сэмплов американские разработчики испытывают определенные проблемы.

    Возможно, именно с этим обстоятельством связана инициатива военного министра киевского режима, который готовит единую базу из множества видеороликов боевого применения БПЛА. «Украинские беспилотники зафиксировали атаки на солдат, транспортные средства и танки. Эти видео могут быть использованы для обучения модулей ИИ автоматическому наведению», – пишет The New York Times. Как указывает издание, министр обороны Украины Михаил Федоров объявил, что ВСУ намерены передать украинским компаниям и фирмам своих союзников миллионы роликов, которые помогут в подготовке моделей искусственного интеллекта.

    Подборка указанной информации является огромной ценностью для любых разработчиков и производителей программного обеспечения ИИ-модулей для ударных дронов. В свете этого анонс в The New York Times намерения украинского военного ведомства передавать им базы сэмплов (разумеется, не бесплатно) выглядит как реклама нового коммерческого проекта Михаила Федорова. Передача наборов данных будет осуществляться центром инноваций в рамках министерства обороны Украины. Кстати, в публикации указывается, что клиенты будут получать уже подготовленные комплекты обработанных сэмплов, но не получат доступа к исходникам, что с коммерческой точки зрения выглядит совершенно логично.

    Можно отметить, что сегодня только две страны – Россия и Украина – обладают подобным объемом видеоматериалов боевого применения БПЛА, что делает Киев абсолютным монополистом в западном сегменте рынка (было бы нелепо предполагать сотрудничество России и Запада в данном вопросе).

    В мире уже поднимается вопрос об этичности боевого применения полностью автономных БПЛА. Например, Международный комитет Красного Креста выступает против их использования, опасаясь гибели мирных граждан из-за ошибок ИИ-модулей. Тут можно сказать, что украинскими операторами неавтоматических дронов уже совершены тысячи военных преступлений, причем не по ошибке, а вполне сознательно. Среди них – атаки на кареты скорой помощи, гражданский транспорт, жилые дома, на мирных жителей, в том числе и граждан Украины. Убийцы сами делятся в социальных сетях рассказами о том, что, не сумев обнаружить военной цели, ударили по гражданской машине, поскольку «у FPV-дрона все равно кончались батарейки».

    Так что, если говорить об украинских дроноводах, беспристрастный ИИ, в отличие от них, не будет атаковать гражданских, если соответствующий алгоритм заложен в программное обеспечение.

    Российские разработчики и Силы беспилотных систем стремятся решить эту нравственную дилемму двумя способами: оставляя окончательное решение об атаке за оператором даже при отсутствии в этом технической необходимости или, когда дрон получает задачу на уничтожение только бронетехники или артиллерийской системы. В этом случае вражеского пехотинца или пикап он будет игнорировать.

    Но по большинству параметров беспилотники с модулем искусственного интеллекта превосходят БПЛА, управляемые оператором. Хорошо обученный блок управления на основе ИИ способен быстрее и точнее идентифицировать цель – человек не может сравниться с машиной по скорости реакции и оперативности принятия решения.

    И это говорит о том, что и гуманитарную фильтрацию целей хорошо обученный ИИ может осуществлять ничуть не хуже, а, пожалуй, и лучше, чем самый опытный оператор. То есть и этот аспект уже соотносится с вопросами технологий и алгоритмов. Рубикон уже перейден – ИИ становится полноценным и, главное, субъектным участником боевых действий. Человек уже в ближайшем будущем будет только определять перечень и приоритетность целей, подлежащих уничтожению, и отдавать приказ начать их поиск. Дроны из дистанционно пилотируемых аппаратов становятся настоящими боевыми роботами.

    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    NYT: Война с Ираном обострила бюджетные риски для Европы и Азии
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Цены на газ в Европе превысили 850 долларов
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

