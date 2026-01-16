  • Новость часаРоссийские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР
    Экономисты назвали цели иска инвестфонда США по долгам Российской империи
    Венесуэльская оппозиционерка подарила Трампу медаль Нобелевской премии мира
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Тимошенко заявила о последних пяти годах независимости Украины
    Трамп пригрозил применить против Миннесоты закон о восстании
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию
    Вице-премьер Украины заявил о повреждении всех электростанций страны
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Интеллигенция страдает наследственным анархизмом

    Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    13 комментариев
    16 января 2026, 14:30 • Общество

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации?

    За прошедшие четыре года Россия и Украина стали мировыми лидерами в вопросах боевого применения дронов и борьбы с ними. Однако только в 2025-м российские Вооруженные силы сумели догнать и перегнать противника в крайне важной нише применения беспилотников – так называемом малом воздухе.

    Тут стоит пояснить, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно разделить на три условные группы: дальние (стратегические), предназначенные для работы в глубоком тылу противника; средние (оперативные) – для уничтожения объектов противника в оперативном тылу (40-50 км); ближние (тактические) дроны, действующие на ЛБС и в ближайшем тылу. Российские войска еще с осени 2022 года, начав применение «Герани-2», заняли лидирующее положение в стратегическом сегменте и уверенно удерживают его по сей день. В оперативном сегменте также очевидно наше преимущество благодаря таким ударным системам, как «Ланцет».

    Но ситуация в тактическом сегменте складывалась иначе. Еще в ходе агрессии против ЛДНР ВСУ начали использовать небольшие гражданские дроны не только для воздушной разведки, но и для сброса взрывных устройств. Чуть позже в качестве камикадзе стали использоваться FPV-дроны. Уже в ходе СВО стало ясно, что FPV-дрон во многом может заменить гаубицы, минометы и ПТРК. Тем более что это высокоточное оружие оказывалось гораздо дешевле, чем «умный» снаряд или противотанковая ракета.

    С опорой на малые беспилотники ВСУ выстроили свою схему вооруженной борьбы. Выглядит она примерно так: по всей линии боевого соприкосновения в воздухе висят разведывательные квадрокоптеры типа «Мавик», фиксируя все – от движения техники до перемещения единичных бойцов. По движущимся целям наносятся удары FPV-дронами, а по защищенным позициям типа блиндажей отправляются тяжелые БПЛА-бомбардировщики «Баба-яга», сбрасывающие 120-мм минометные мины, а то и еще более мощные взрывные устройства.

    Так ВСУ сумели компенсировать в том числе дефицит подготовленной пехоты. Например, непосредственно на самой ЛБС оборону держит два-три отделения боевиков на километр. А в ближнем тылу находятся позиции операторов дронов, обеспечивающих РУК. При этом в близлежащих населенных пунктах располагаются более многочисленные подразделения ВСУ, готовые выдвинуться на купирование прорыва или усиление угрожаемого участка.

    Впрочем, малые дроны быстро нашли свое место и в структуре российской армии. И в этом велика заслуга частных энтузиастов – инициативных инженеров-разработчиков, волонтеров и ряда военных блогеров, занимавшихся популяризацией «малого воздуха».

    Настоящим прорывом последнего времени стало создание дронов на оптоволокне, устойчивых к воздействию неприятельских средств РЭБ.

    Впервые эти беспилотники, получившие наименование «Князь Вандал Новгородский» (КВН), были применены против противника, вторгшегося в Курскую область, еще в 2024 году. Использование «Князя» способствовало локализации прорыва в Курской области, а затем и его ликвидации.

    С начала 2025 года началось серийное производство этих дронов. Примерно с того же времени украинские источники стали сообщать о численном перевесе российских FPV-дронов, которые не только уничтожают неприятельскую технику и отдельных боевиков, но и действуют как перехватчики, сбивая украинские беспилотники.

    КВН позволил преодолеть наше отставание от противника в изготовлении и применении FPV-дронов и средств РЭБ тактического уровня. Более того, теперь уже противнику приходится нас догонять – Украина пытается производить собственные беспилотники подобного класса. Только сделать это непросто, хотя бы потому, что в России есть производство оптоволокна, а на Украине – нет. КНР ей его не продает, и для закупок приходится применять сложные «серые» схемы.

    Ключевой прогресс в беспилотниках был достигнут Россией именно в 2025 году. Например, в 2024-м президент Путин упоминал о сложностях с беспилотниками на одном из участков СВО. А уже под конец 2025-го глава государства отмечал значительные изменения в обеспечении фронта БПЛА. «В сфере беспилотников мы стали безусловными лидерами», – подчеркнул президент и добавил, что «ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась» прежде всего благодаря усилиям министра обороны Андрея Белоусова.

    «Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом»,

    говорил по этому поводу в середине декабря 2025-го сам глава Минобороны РФ. И перелом этот был обеспечен, в частности, созданием еще во второй половине 2024 года в рамках Минобороны центра беспилотных технологий «Рубикон».

    Это не просто воинское формирование, объединившее операторов БПЛА. Это еще и учебное подразделение, где готовят пилотов «фэпэвэшек» и инструкторов, которые будут обучать бойцов пилотированию дронов на местах. Кроме того, это еще и научно-исследовательский центр, который собирает и анализирует опыт применения беспилотников в реальных боевых условиях, разрабатывает решения по повышению эффективности, проводит испытания новых образцов, взаимодействуя с разработчиками и производителями.

    Группы операторов ЦПБТ работают на самых ответственных участках фронта. При этом неприятель утверждает, что приоритетной задачей «рубиконовцев» является уничтожение вражеских операторов БПЛА. Бойцы выявляют позиции дроноводов противника и либо уничтожают их самостоятельно, либо, если они серьезно укреплены, наводят огонь артиллерии или бомбо-штурмовые удары ВКС.

    А в начале ноября 2025 года в вооруженных силах России создан новый род войск – беспилотных систем. Как сообщал замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов, уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения.

    Сейчас идет интенсивное наращивание боевого состава уже существующих частей и создание новых. Идет подбор специалистов: операторов, инженеров, техников. Сейчас специалистов для частей и подразделений войск беспилотных систем обучают в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских университетах, на предприятиях-изготовителях дронов и даже в общественных организациях. Интенсивно идет работа по созданию специализированного военного вуза.

    По словам Иштуганова, наши операторы беспилотных систем уничтожают около 300 целей ежедневно. Андрей Белоусов  отмечал, что на наши FPV-дроны приходится до половины потерь ВСУ, а беспилотная авиация в целом стала главной ударной силой российских Вооруженных сил. По словам министра, «сегодня мы достигли двукратного количественного превосходства над противником. Одновременно расширяется спектр действий беспилотной авиации по разведке, контрбатарейной борьбе, доставке боеприпасов и материальных средств на передовую».

    Но войска беспилотных систем – это не только про летающие аппараты. В ВМФ РФ расширяется использование надводных безэкипажных катеров (БЭК). Например, в августе российский БЭК впервые уничтожил корабль противника – средний разведывательный корабль украинских ВМС «Симферополь». Сухопутные войска применяют и транспортные («Курьер») и боевые («Уран») беспилотные наземные средства. «Курьер», в частности, доставляет на передовые позиции продовольствие и боеприпасы.

    Направлением же дальнейшего развития беспилотных средств военного назначения видится прежде всего оснащение их тем, что принято называть искусственным интеллектом (ИИ). Скорее всего, расширенное применение ИИ в беспилотниках всех видов – например, для разведки или снабжения воинских частей – станет главной тенденцией 2026 года. Беспилотников в ВС РФ станет не только больше – они станут умнее и еще более опасными для противника.

