Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

Tекст: Борис Джерелиевский

За прошедшие четыре года Россия и Украина стали мировыми лидерами в вопросах боевого применения дронов и борьбы с ними. Однако только в 2025-м российские Вооруженные силы сумели догнать и перегнать противника в крайне важной нише применения беспилотников – так называемом малом воздухе.



Тут стоит пояснить, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно разделить на три условные группы: дальние (стратегические), предназначенные для работы в глубоком тылу противника; средние (оперативные) – для уничтожения объектов противника в оперативном тылу (40-50 км); ближние (тактические) дроны, действующие на ЛБС и в ближайшем тылу. Российские войска еще с осени 2022 года, начав применение «Герани-2», заняли лидирующее положение в стратегическом сегменте и уверенно удерживают его по сей день. В оперативном сегменте также очевидно наше преимущество благодаря таким ударным системам, как «Ланцет».

Но ситуация в тактическом сегменте складывалась иначе. Еще в ходе агрессии против ЛДНР ВСУ начали использовать небольшие гражданские дроны не только для воздушной разведки, но и для сброса взрывных устройств. Чуть позже в качестве камикадзе стали использоваться FPV-дроны. Уже в ходе СВО стало ясно, что FPV-дрон во многом может заменить гаубицы, минометы и ПТРК. Тем более что это высокоточное оружие оказывалось гораздо дешевле, чем «умный» снаряд или противотанковая ракета.

С опорой на малые беспилотники ВСУ выстроили свою схему вооруженной борьбы. Выглядит она примерно так: по всей линии боевого соприкосновения в воздухе висят разведывательные квадрокоптеры типа «Мавик», фиксируя все – от движения техники до перемещения единичных бойцов. По движущимся целям наносятся удары FPV-дронами, а по защищенным позициям типа блиндажей отправляются тяжелые БПЛА-бомбардировщики «Баба-яга», сбрасывающие 120-мм минометные мины, а то и еще более мощные взрывные устройства.

Так ВСУ сумели компенсировать в том числе дефицит подготовленной пехоты. Например, непосредственно на самой ЛБС оборону держит два-три отделения боевиков на километр. А в ближнем тылу находятся позиции операторов дронов, обеспечивающих РУК. При этом в близлежащих населенных пунктах располагаются более многочисленные подразделения ВСУ, готовые выдвинуться на купирование прорыва или усиление угрожаемого участка.



Впрочем, малые дроны быстро нашли свое место и в структуре российской армии. И в этом велика заслуга частных энтузиастов – инициативных инженеров-разработчиков, волонтеров и ряда военных блогеров, занимавшихся популяризацией «малого воздуха».

Настоящим прорывом последнего времени стало создание дронов на оптоволокне, устойчивых к воздействию неприятельских средств РЭБ.

Впервые эти беспилотники, получившие наименование «Князь Вандал Новгородский» (КВН), были применены против противника, вторгшегося в Курскую область, еще в 2024 году. Использование «Князя» способствовало локализации прорыва в Курской области, а затем и его ликвидации.

С начала 2025 года началось серийное производство этих дронов. Примерно с того же времени украинские источники стали сообщать о численном перевесе российских FPV-дронов, которые не только уничтожают неприятельскую технику и отдельных боевиков, но и действуют как перехватчики, сбивая украинские беспилотники.

КВН позволил преодолеть наше отставание от противника в изготовлении и применении FPV-дронов и средств РЭБ тактического уровня. Более того, теперь уже противнику приходится нас догонять – Украина пытается производить собственные беспилотники подобного класса. Только сделать это непросто, хотя бы потому, что в России есть производство оптоволокна, а на Украине – нет. КНР ей его не продает, и для закупок приходится применять сложные «серые» схемы.

Ключевой прогресс в беспилотниках был достигнут Россией именно в 2025 году. Например, в 2024-м президент Путин упоминал о сложностях с беспилотниками на одном из участков СВО. А уже под конец 2025-го глава государства отмечал значительные изменения в обеспечении фронта БПЛА. «В сфере беспилотников мы стали безусловными лидерами», – подчеркнул президент и добавил, что «ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась» прежде всего благодаря усилиям министра обороны Андрея Белоусова.

«Если в прошлом году преимущество по боевому применению тактических беспилотников было на стороне противника, то в августе этого года наступил перелом»,

– говорил по этому поводу в середине декабря 2025-го сам глава Минобороны РФ. И перелом этот был обеспечен, в частности, созданием еще во второй половине 2024 года в рамках Минобороны центра беспилотных технологий «Рубикон».

Это не просто воинское формирование, объединившее операторов БПЛА. Это еще и учебное подразделение, где готовят пилотов «фэпэвэшек» и инструкторов, которые будут обучать бойцов пилотированию дронов на местах. Кроме того, это еще и научно-исследовательский центр, который собирает и анализирует опыт применения беспилотников в реальных боевых условиях, разрабатывает решения по повышению эффективности, проводит испытания новых образцов, взаимодействуя с разработчиками и производителями.

Группы операторов ЦПБТ работают на самых ответственных участках фронта. При этом неприятель утверждает, что приоритетной задачей «рубиконовцев» является уничтожение вражеских операторов БПЛА. Бойцы выявляют позиции дроноводов противника и либо уничтожают их самостоятельно, либо, если они серьезно укреплены, наводят огонь артиллерии или бомбо-штурмовые удары ВКС.

А в начале ноября 2025 года в вооруженных силах России создан новый род войск – беспилотных систем. Как сообщал замначальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов, уже сформированы штатные полки, батальоны и другие подразделения.

Сейчас идет интенсивное наращивание боевого состава уже существующих частей и создание новых. Идет подбор специалистов: операторов, инженеров, техников. Сейчас специалистов для частей и подразделений войск беспилотных систем обучают в вузах Минобороны, в военно-учебных центрах при гражданских университетах, на предприятиях-изготовителях дронов и даже в общественных организациях. Интенсивно идет работа по созданию специализированного военного вуза.