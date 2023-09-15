FPV-дроны: технология, тактическое применение и будущее

Отличия и особенности применения FPV-дронов

Tекст: Константин Меринов

FPV – означает First Person View (в переводе с английского — вид от первого лица). Эта аббревиатура легла в основу названия беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов. Управляющий ими оператор пользуется очками виртуальной реальности (VR-очки) и обычным телевизионным каналом.

Технические особенности FPV-дронов

Боевой расчет FPV-дрона в составе оператора и его помощника выдвигается в указанный район, где проводит подготовку и запуск БПЛА.

Оператор непосредственно управляет дроном с помощью специальных VR-очков и определяет цель для уничтожения. Он ждет подходящий момент, чтобы направить свой аппрат в цель. У помощника-корректировщика в руках специальный монитор, где фиксируется маршрут беспилотника и другие параметры.

Почему столь важен подобный тандем? Во-первых, оператор-пилот выполняет боевое задание в VR-очках, он полностью сфокусирован на цели и не может контролировать окружающую обстановку. Она под контролем корректировщика-штурмана, который следит за полетом дрона через монитор, сверяя маршрут с картой. И может всегда подсказать верные координаты в режиме реального времени, если FPV-пилот дезориентируется. К тому же в арсенале корректировщика есть вся необходимая информация: нужные частоты, уровень сигнала и заряда батарей, направление ветра и другие погодные условия.

Что могут делать FPV-дроны на поле боя? Они – неплохие разведчики, у них превосходная маневренность и достаточно высокая скорость (до 100 км/ч). Но сегодня самая важная работа FPV-дронов – доставка боеприпаса в расположение противника, желательно точно в цель: в блиндаж или в люк боевой машины.

И для этого можно использовать самые бюджетные аппараты – те самые квадрокоптеры, которые в мирное время занимались, к примеру, видеосъемкой или мониторингом окружающей среды.

FPV-дрон работает с помощью системы из нескольких компонентов, включая камеру, передатчик, приемник и управляющий контроллер. Камера, установленная в передней части беспилотника, позволяет вести онлайн-трансляцию на монитор или VR-очки со встроенным приемником. Тем самым достигается эффект присутствия: пилот видит пространство перед дроном, может свободно маневрировать на высокой скорости, что дает возможность приблизиться к цели, идентифицировать ее и уничтожить.

У FPV-дронов нет системы спутниковой связи как на дорогих БПЛА, что делает их более устойчивыми к антидроновым системам подавления.



FPV-дроны: модельный ряд и новейшие разработки



Какие же FPV-дроны участвуют в сражениях? Противник называет российские дроны-камикадзе и летающими монстрами, и коварным оружием, и бесшумными убийцами. И они оправдывают эти эпитеты, раз за разом уничтожая вражеский личный состав и вооружение.



Например, «Гортензия» – первый боевой FPV-дрон серийного и действительно массового производства. Его создало КБ из Санкт-Петербурга в ноябре прошлого года, а теперь отправляет дроны-камикадзе на линию боевого соприкосновения уже в серьезных количествах. Мощность производства – 3000 дронов в месяц, а стоимость одной боевой единицы – порядка 40 тыс. рублей. Летает «Гортензия» на дальность до семи километров, а нести может до двух кило полезной нагрузки.

Весной этого года в зоне СВО появился «Упырь» – уже ставший легендарным народный дрон с дальностью полета до 7,5 км, способный нести противотанковую ракету для РПГ-7. Место его рождения – Свердловская область. Разработан «Упырь» группой энтузиастов, использовавших в производстве 3D-принтер. С его помощью делали элементы корпуса и антенны. Создатели «Упыря» особо отмечают, что их FPV-дрон появился благодаря финансовой поддержке подписчиков различных Telegram-каналов.

Есть еще FPV-дрон ВТ-40, названный в честь погибшего блогера Владлена Татарского. Этот дрон-камикадзе появился в зоне СВО весной этого года, а сейчас его полноценно использует отряд «Судоплатов» со своим проектом «Судный день». ВТ-40 может нести боеприпас весом до трех килограммов на дальность до 7-10 км.

А какие еще FPV-дроны создаются в нашей стране? На недавнем форуме «Армия-2023» свои разработки в области беспилотных технологий демонстрировали свыше 50 компаний.

К примеру, Центр комплексных беспилотных решений представил линейку боевых дронов «Джокер». ЦКБР за время своей деятельности уже создал восемь модификаций «Джокеров», которые могут использоваться на поле боя для разведки, корректировки огня, как носители спецоборудования и как камикадзе. Новейшая модель – FPV-дрон «Ультиматум», несущий три кг взрывчатки и развивающий скорость до 200 км/ч. Как утверждают разработчики, он работает при такой погоде, когда никакой другой подобный аппарат в воздух подняться не способен.

На проектно-образовательном форуме «Архипелаг-2023» в Новосибирске компания «Лаборатория будущего» представила FPV-дрон «Комар». Он летает со скоростью 100 км/ч, несет груз весом до двух килограммов, а дальность полета этого дрона-камикадзе – до пяти километров.

Сахалинские конструкторы из Центра беспилотных технологий разработали дрон-камикадзе «Лютик». Как заявляют разработчики, «Лютик» отличается от других FPV-дронов системой сброса.

Свои разработки демонстрирует и КБ «Астрон» холдинга «Швабе». В недрах «Астрона» создали дрон-бомбардировщик «Гранат-ПГ». Он носитель противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ (калибр 93 мм) – серьезного боеприпаса, который способен уничтожать даже хорошо защищенную бронетехнику.

Боевое применение FPV-дронов

Основное предназначение дронов-камикадзе на поле боя – отправка боеприпаса, как говорится, в один конец. Но, к примеру, беспилотник-камикадзе «Ланцет» – сложное и относительно дорогое оружие. Хотя стоит обратить внимание и на соотношение «стоимость – эффективность». Ведь одного «Ланцета», стоимостью от 1 до 3 млн рублей, порой хватает, чтобы уничтожить натовский «Леопард». А стоимость этого танка в зависимости от модели – от 4 до 10 млн долларов.

Другое дело FPV-дроны – новое слово этой войны, одно из самых эффективных и дешевых вооружений.

Они могут собираться из китайских комплектующих, оснащаться выстрелами от РПГ-7 и применяться для уничтожения движущихся целей и поражения живой силы противника в блиндажах и укрытиях. Этими коптерами сейчас вооружены многие подразделения российской армии и добровольческих формирований, которые ведут боевые действия на Украине.

Например, БОБР – Беспилотный отряд быстрого реагирования МО РФ. Это подразделения часто выкладывает в соцсетях видео применения FPV-дронов. «Еще один блиндаж противника сгорел вместе с обитателями, – информирует БОБР. – Минус Т-72! Минус еще одна броня!». И таких сообщений масса…

Не отстает от БОБРа и отряд «судоплатовцев». Вот, к примеру, кадры уничтожения украинского танка Т-80 с нанесенными крестами. «Для полного уничтожения оставленной экипажем боевой машины понадобилось пять FPV-дронов. Камера БПЛА-разведчика беспристрастно фиксирует моменты попаданий», – говорится в видеоотчете.

Однако контролировать полет FPV-дрона придется в большинстве случаев в acro-режиме, то есть вручную. Это довольно сложно, но хорошо оператор может огибать препятствия и лететь на минимально возможной высоте. Он способен многократно облететь выбранную цель в поисках наиболее уязвимого места, чтобы нанести удар.



Как стать оператором FPV-дронов

Но чтобы стать профессиональным оператором и эффективно управлять FPV-дроном, принимая участие в боевых действиях, требуется пройти курс обучения.

«Мы взяли на себя задачу максимально насытить армию опытными пилотами дронов-камикадзе», – говорится на сайте волонтерского проекта «Архангел», который предлагает пройти базовый курс обучения. «Простой боец с дроном стоимостью 37 тыс. рублей может уничтожить подарочный натовский «Леопард», который стоит не один миллион долларов. Это воодушевляет наших бойцов, все настроены и готовы к работе», – говорит один из организаторов этого проекта с позывным «Патриот». Школы «Архангела» есть в десятке городов, среди них Москва, Ростов, Ставрополь, Мелитополь, Люберцы, Евпатория, Донецк и ряд других. Сегодня в них суммарно готовят примерно две тысячи операторов.

Есть еще Республиканский центр беспилотных систем (РЦБС) им. Владимира Жоги в Донецкой народной республике, где будущие пилоты сначала осваивают симуляторы, потом готовят полезную нагрузку для ударных FPV-дронов и летают на открытом пространстве, а после отрабатывают навыки в реальных условиях, поражая бронетехнику врага.

Навыки управления дронами можно получить и в Санкт-Петербурге. Курсы в Школе управления боевой беспилотной авиацией (ШУББА) «Октагон» проводят инструкторы с боевым опытом применения FPV-дронов.

Сегодня в России появилась новомодная специальность – оператор FPV-дронов. Поэтому одними курсами здесь не обойтись – обучение нужно ставить на поток. Что и произошло в начале сентября: Министерство просвещения РФ утвердило обновленный перечень профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение. В перечне более 250 новых востребованных специальностей, в том числе – оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее.

Развитие и перспективы FPV-технологий

До начала СВО FPV-технологии находились в России в зачаточном состоянии. Разработками беспилотников отечественная промышленность, конечно, занималась. И даже демонстрировала определенные успехи, создав БПЛА «Охотник», «Орлан-10», «Гром». Но такой массовости, как сейчас, ожидать не приходилось. Все изменилось с началом боевых действий на Украине, подстегнув разработку беспилотников.

Сегодня в России созданием и производством FPV-дронов занимаются не только крупные производственные компании и КБ, но и многочисленные изобретатели-энтузиасты, налаживающие выпуск дронов-камикадзе практически «на коленке» – так называемое гаражное производство.

Многие разработки сразу проходят обкатку в боевых условиях. Такие дроны или подтверждают свои высокие качества, или отправляются обратно для внесения необходимых корректировок, учитывающих пожелания военных.

Совершенствование беспилотных летательных аппаратов и развитие технологии их применения – это одна из актуальных задач российской армии. Здесь концентрируются самые последние разработки по целому ряду направлений.

Поэтому уже с 1 января 2024 года в России заработает национальный проект по развитию БАС – беспилотных авиационных систем, а потратить на него планируют почти триллион рублей. В нацпроект войдет пять федеральных: «Стимулирование спроса на отечественные БАС», «Кадры для БАС», «Перспективные технологии для БАС», «Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС», «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих».

«Опыт СВО позволяет сделать вывод: FPV-дроны прочно заняли нишу эффективного оружия на оперативно-тактическом уровне, – считает советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев. – Отрасль FPV-технологий динамично развивается из-за высочайшего спроса на такие БПЛА и наличия обратной связи с фронтом».



