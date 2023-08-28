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    28 августа 2023, 13:00

    БПЛА-камикадзе «Ланцет»: устройство и применение

    БПЛА-камикадзе «Ланцет»: устройство и применение
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Константин Меринов

    Среди ключевых видов вооружений, применяемых в ходе спецоперации, одним из главных открытий стало оружие, которое раньше вообще невозможно было увидеть в российской армии. Речь идет о барражирующих боеприпасах (дронах-камикадзе) «Ланцет». Как устроен этот БПЛА и почему он оказался настолько эффективным?

    Июнь 2019 года. Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2019» впервые показал высокоточный ударный беспилотный комплекс «Ланцет», разработанный компанией ZALA AERO.

    Август 2023 года. Президент Путин поручил нарастить производство «Ланцетов» – барражирующих боеприпасов, успешно уничтожающих натовскую технику ВСУ в ходе специальной военной операции.

    Как работает дрон-камикадзе

    Сегодня весь интернет заполнен видеокадрами, на которых российский дрон-камикадзе «Ланцет» поражает бронетехнику Вооруженных сил Украины. В том числе поставленную украинским националистам странами НАТО.

    Под ударами «Ланцетов» горит техника Североатлантического альянса: германские танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, американские БМП Bradley, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, буксируемые 155-мм гаубицы М777 и САУ М109 Paladin, словацкие САУ Zuzana 2, шведские БМП CV90/40, польские САУ Krab и прочее. Только в открытом доступе можно увидеть порядка 400 подтвержденных поражений боевой техники.

    Встроенная камера наглядно демонстрирует, как дрон-камикадзе «Ланцет» приближается к вражеской технике, которая будет поражена через считанные секунды. За этим ударом наблюдает со стороны дрон-разведчик, с которым «Ланцет» всегда работает в паре. Именно разведывательный БПЛА (как вариант, «летающая камера» Zala-421) первым пересекает линию фронта, передает координаты найденной цели «Ланцету», а потом фиксирует на камеру поражение либо вражеской техники, либо военного объекта барражирующим боеприпасом. И удары, надо сказать, наносятся с хирургической точностью, ведь не зря же создатели назвали свое детище «Ланцетом».

    Вообще-то, существуют две модификации «Ланцетов», различающиеся максимальной взлетной массой. У «Ланцета-1» она составляет пять килограммов, «Ланцет-3» значительно тяжелее – 12 кг. Есть разница и в массе боевой части: для «первого» полезная нагрузка составляет один килограмм, для «третьего» – 3 кг. Оба могут летать на высоте до 3000 метров со скоростью от 80 до 110 км/ч, но дальность полета (45-65 км) у «Ланцета-3» побольше – он летает на десяток километров дальше, чем «Ланцет-1». Да и полет «третьего» длится на 10 минут дольше – в небе «Ланцет-3» может держаться до 40 минут. А запускаются эти дроны с помощью катапульты.

    «Ланцет» в какой-то степени напоминает крылатую ракету. У дрона сложный аэродинамический профиль – две пары Х-образных крыльев. Такая схема позволяет, с одной стороны, добиться высокой маневренности, с другой – сохранить требуемую несущую площадь крыла при компактных размерах.

    Полетное задание «Ланцеты» выполняют автономно – их маршрут программируется заранее. Однако есть и возможность его корректировки с наземного пункта управления. Дроны оснащены телевизионным каналом связи, который используется оператором для наведения «Ланцетов» на цель. А цель поражается осколочно-фугасным или кумулятивным зарядом.

    К достоинствам «Ланцетов» можно отнести не только высокую точность, но и повышенную скрытность. Во-первых, барражирующие боеприпасы изготовлены из пластика и композиционных материалов, не отражающих радиосигнал. Во-вторых, они практически бесшумны, поскольку используют электродвигатели.

    «Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым сложно бороться с помощью традиционных средств ПВО», считают создатели «Ланцетов». Не зря же Генштаб ВСУ судорожно пытается найти методы борьбы с российскими дронами-камикадзе. Были даже подготовлены методические рекомендации под названием «Радиоэлектронное противодействие беспилотным летательным аппаратам «Ланцет».

    Стоимость и производство

    Сегодня дроны-камикадзе – одно из наиболее перспективных направлений в развитии беспилотных авиационных систем, а военные действия уже доказали, что в сражениях огромную роль будут иметь барражирующие боеприпасы.

    Во-первых, они способны эффективно решать задачи уничтожения рассредоточенных целей. Они могут одновременно действовать и в качестве разведчика, самостоятельно выбирая цель, и в качестве непосредственно боеприпаса, но обладающего куда более высокой точностью, чем ствольная или реактивная артиллерия.

    К тому же дроны-камикадзе обходятся существенно дешевле, чем дальнобойные высокоточные ракеты. Стоимость «Ланцета-1», по ряду источников, около двух миллионов рублей. Есть и еще одно достоинство: «Ланцеты» в какой-то мере заменяют боевые вылеты авиации – а значит, риск потерь среди летчиков исключен.

    Эффективность российских дронов-камикадзе оценили и на Западе. Американская газета «Вашингтон пост» назвала БПЛА «Ланцет» «современным автоматом Калашникова» и подчеркнула, что его разработчики совершили революцию в мире вооружений. Действительно, эти дроны надежны, просты в управлении, эффективны на поле боя, а их стоимость выгодно отличается от дорогостоящих западных образцов.

    Кстати, компания-производитель наладила выпуск «Ланцетов» в одном из торговых центров, откуда ушли западные фирмы. По словам генерального директора и главного конструктора ZALA AERO Александра Захарова, компания смогла выкупить торговый центр, а потом за два месяца переоборудовать его в высокотехнологичное предприятие.

    Решение резко увеличить производство данного вида вооружений уже принято. ««Ланцет» очень востребован, выпускается серийно. – говорит первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. – Мы нацелены на то, чтобы кратно увеличить выпуск этой продукции. Понимаем, что необходимость в этих БПЛА будет очень значительная».

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