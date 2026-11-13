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    13 ноября 2026, 21:46 • Справки

    Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

    Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

    Топ-10 салатов на Новый год 2027: простые и вкусные рецепты

    Классический оливье – вкус праздника с детства

    Без этого салата сложно представить себе настоящий Новый год. Его знакомый вкус – это вкус детства, ожидания чуда и семейного уюта.

    Ингредиенты:

    • 4 шт. отварного картофеля

    • 2 шт. отварной моркови

    • 4-5 шт. яиц

    • 300 г отварной куриной грудки или докторской колбасы

    • 1 огурец маринованный

    • 1 банка зеленого горошка (400 г)

    • Соль, перец, майонез, зелень для подачи

    Как приготовить:

    • Все отварные и охлажденные ингредиенты (картофель, морковь, яйца, мясо) нарежьте одинаковыми мелкими кубиками.

    • Добавьте мелко нарезанный маринованный огурец и зеленый горошек, предварительно слив с него жидкость.

    • Аккуратно перемешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом.

    • Перед подачей украсьте веточками укропа или петрушки.

    Селедка под шубой – без нее Новый год не Новый

    Еще один неизменный хит новогодней ночи. Секрет идеальной «Шубы» – в качестве селедки и тонкой нарезке овощей.

    Ингредиенты:

    • 2 филе слабосоленой селедки

    • 3 шт. отварного картофеля

    • 2 шт. отварной моркови

    • 1 шт. отварной свеклы

    • 1 луковица

    • 3 шт. яиц

    Майонез для пропитки

    Как приготовить:

    • Филе селедки нарежьте мелкими кусочками. Лук нарежьте полукольцами и можно обдать кипятком, чтобы убрать горечь.

    • Натрите на крупной терке отдельно друг от друга охлажденные картофель, морковь и свеклу.

    • Яйца отварите и натрите на терке.

    Выкладывайте салат слоями в следующей последовательности: селедка, лук, картофель, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме селедки, смазывайте тонкой сеточкой майонеза.

    Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

    Салат с креветками и авокадо – легкий и нарядный

    Этот салат – воплощение элегантности и свежести. Он идеально подходит для начала праздника, так как не утяжеляет желудок.

    Ингредиенты:

    • 300 г крупных очищенных креветок

    • 1 спелый авокадо

    • 100 г рукколы

    • 10 шт. помидоров черри

    • 1 ст. л. оливкового масла

    • Сок половины лимона

    • 1 ч. л. дижонской горчицы

    • Соль, перец по вкусу

    Как приготовить:

    • Креветки обжарьте на оливковом масле с чесноком 2-3 минуты до румяности, посолите.

    • Авокадо нарежьте кубиками и сбрызните лимонным соком.

    • Помидоры черри разрежьте пополам.

    • Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, горчицу, соль и перец.

    • На тарелку выложите рукколу, сверху авокадо, креветки и помидоры. Полейте заправкой прямо перед подачей.

    «Гнездо глухаря» – эффектный салат для гостей

    Название этого салата говорит само за себя – он невероятно эффектен и станет центром внимания на вашем столе.

    Ингредиенты:

    • 300 г отварной говядины или курицы

    • 200 г шампиньонов

    • 1 луковица

    • 3 шт. маринованных огурца

    • 4 шт. яиц

    • 1 крупная картофелина для соломки

    • Майонез, соль, перец

    • Перепелиные яйца для украшения

    Как приготовить:

    • Мясо нарежьте соломкой. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте.

    • Огурцы и яйца нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, посолите.

    • Картофель нарежьте очень тонкой соломкой и обжарьте во фритюре до золотистого цвета – это «веточки» для гнезда.

    • Салату придайте круглую форму, сделайте углубление в центре. Сверху густо обсыпьте картофельной соломкой.

    • В углубление аккуратно выложите отварные перепелиные яйца.

    Цезарь с курицей и перепелиными яйцами

    Универсальный салат, который любят абсолютно все. Классический «Цезарь» с курицей – это всегда беспроигрышный вариант.

    Ингредиенты:

    • 1 куриное филе

    • 1 упаковка салата Романо или Айсберг

    • 100 г пармезана

    • 100 г белых сухариков-гренок

    • 8-10 шт. перепелиных яиц

    • Для заправки: 100 мл оливкового масла, 1 яйцо (желток), 1 ч. л. горчицы, 2-3 анчоуса, сок лимона, чеснок

    Как приготовить:

    • Куриное филе нарежьте пластинами, обжарьте на сковороде до готовности, посолите, поперчите.

    • Перепелиные яйца отварите вкрутую (5 минут), очистите и разрежьте пополам.

    • Для заправки взбейте блендером желток, горчицу, анчоусы, чеснок и лимонный сок, тонкой струйкой вливая оливковое масло до загустения.

    • В большой миске смешайте листья салата, курицу, гренки и большую часть пармезана. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

    • Сверху разложите половинки яиц и оставшийся пармезан.

    Салат с копченой курицей и ананасом – сладко-соленая классика

    Невероятное сочетание копченой курицы и сладких ананасов покорило сердца многих. Этот салат нравится и взрослым, и детям за свой сбалансированный и нежный вкус.

    Ингредиенты:

    • 300 г копченой курицы

    • 1 банка консервированных ананасов (кусочками)

    • 150 г твердого сыра

    • 2-3 зубчика чеснока (по желанию)

    • Майонез для заправки

    • Горсть кедровых орешков для украшения

    Как приготовить:

    • Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками или соломкой.

    • Ананасы, если они кольцами, нарежьте кубиками. Сыр натрите на крупной терке.

    • Чеснок пропустите через пресс.

    • Смешайте все ингредиенты в миске и заправьте майонезом.

    • Перед подачей украсьте кедровыми орешками.

    Салат с тунцом и яйцом – простое, но праздничное блюдо

    Этот салат доказывает, что для кулинарного шедевра не нужны сложные ингредиенты. Он готовится быстро, но выглядит достойно.

    Ингредиенты:

    • 2 банки тунца в собственном соку

    • 4 яйца

    • 1/2 стакана отварного риса

    • 1 красная луковица

    • 1 свежий огурец

    • Зелень, соль, перец

    • Для заправки: йогурт или майонез

    Как приготовить:

    • Тунец разомните вилкой, предварительно слив жидкость.

    • Яйца и огурец нарежьте кубиками. Лук – полукольцами.

    • Смешайте в миске тунец, яйца, огурец, лук и охлажденный отварной рис.

    • Заправьте йогуртом или майонезом, посолите, поперчите.

    • Можно подать слоями: рис, тунец, яйца, огурец.

    «Новогодний венок» – праздничная подача на стол

    Это не столько конкретный рецепт, сколько гениальная идея подачи, которая превратит любой салат в главное украшение стола.

    Ингредиенты (основа для крабового варианта):

    • 250 г крабовых палочек

    • 1 банка консервированной кукурузы

    • 200 г вареного риса

    • 3 яйца

    • Зеленый лук, укроп

    • Майонез, соль

    • Для украшения: зерна граната, веточки укропа

    Как приготовить:

    • Приготовьте любой салат с мелкой нарезкой. Для примера: смешайте измельченные крабовые палочки, кукурузу, рис, яйца и зелень. Заправьте майонезом.

    • Возьмите большое круглое блюдо. В центре поставьте стакан.

    • Выложите салат вокруг стакана, формируя кольцо, и аккуратно его утрамбуйте. Затем стакан уберите.

    • Украсьте «венок» зернами граната и веточками укропа, имитируя новогодний венок с игрушками.

    Теплый салат с говядиной и грибами

    Идеальный выбор для холодного зимнего вечера. Сытный, ароматный и очень вкусный, этот салат согреет и подарит ощущение комфорта.

    Ингредиенты:

    • 400 г говяжьей вырезки

    • 300 г шампиньонов

    • 1 красная луковица

    • Пучок рукколы

    • Горсть вяленых томатов

    • Оливковое масло, соевый соус, бальзамический крем

    Как приготовить:

    • Говядину нарежьте тонкими ломтиками, обжарьте на раскаленной сковороде до корочки, посолите, поперчите.

    • На этой же сковороде обжарьте нарезанные пластинками грибы и лук.

    • В большой миске смешайте теплые мясо с грибами и луком, рукколу и порезанные вяленые томаты.

    • Сбрызните оливковым маслом и соевым соусом, аккуратно перемешайте.

    • Подавайте сразу, украсив каплями бальзамического крема.

    Фруктовый салат с йогуртом – легкое завершение застолья

    После всех сытных салатов и горячего так приятно съесть что-то свежее и легкое. Фруктовый салат станет идеальным финалом застолья.

    Ингредиенты:

    • 1 мандарин

    • 1 киви

    • 1 банан

    • 1/2 яблока

    • Горсть зерен граната

    • Несколько ягод клубники или винограда

    • 150 мл натурального йогурта

    • 1 ч. л. меда

    • Щепотка ванилина

    Как приготовить:

    • Все фрукты вымойте и обсушите. Киви, банан и яблоко очистите от кожуры.

    • Нарежьте фрукты примерно одинаковыми кубиками. Мандарин разберите на дольки и каждую разрежьте пополам.

    • Для заправки смешайте йогурт, мед и ванилин.

    • Заправляйте салат прямо перед подачей, чтобы фрукты не пустили сок. Сверху украсьте зернами граната.

    Полезные советы по выбору салатов к Новому году

    Чтобы ваш праздничный стол был сбалансированным и гармоничным, следуйте простым правилам:

    • Сочетайте разное. Выбирайте 2-3 сытных салата (например, оливье, «Гнездо глухаря») и 2-3 легких (с креветками, тунцом, фруктовый). Это позволит гостям пробовать разные вкусы, не переедая.

    • Экспериментируйте с заправками. Майонез – не панацея. Попробуйте соусы на основе йогурта, сметаны, оливкового масла с горчицей и медом, соевого соуса с имбирем или бальзамического крема.

    • Готовьте ингредиенты заранее. В новогоднюю ночь каждая минута на счету. Отварите овощи, яйца, мясо и крупы за 1-2 дня до праздника. Нарежьте и расфасуйте их по контейнерам. Вам останется только собрать салаты перед подачей.

    • Продумайте оформление. Украсьте стол не только салатами, но и элементами декора: еловыми веточками, свечами, дождиком. Подавайте салаты в красивой посуде разной высоты и формы – это создаст объем и праздничное настроение.

    Советы от кулинаров

    Заранее составьте список покупок. Начните закупать нескоропортящиеся продукты (консервы, крупы, орехи) за неделю. Овощи, зелень и свежее мясо купите за 2-3 дня.

    Правильно храните до подачи. Собранные салаты с заправкой храните в холодильнике под закрытой крышкой не более 12 часов. Салаты с листовой зеленью и свежими овощами собирайте в последнюю очередь.

    Сохраняйте свежесть и вид. Чтобы кремовые салаты не «заветрились», перед подачей слегка взбейте их вилкой и обновите украшения. Салаты, подаваемые слоями, не перемешивайте – их красота в сечении.

    Готовьте с любовью и вдохновением, и ваш новогодний стол 2026 года станет настоящей гастрономической сказкой для вас и ваших гостей.

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