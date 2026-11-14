Криптобиржи ликвидировали позиции трейдеров на сумму свыше 1 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

Около 952,29 млн долларов пришлись на длинные позиции и 87,08 млн долларов – на короткие, передает ТАСС.

Больше всего принудительных закрытий пришлось на операции с биткойном – на 394,79 млн долларов, а крупнейший ордер на ликвидацию за сутки был зафиксирован на бирже Binance в паре ETHUSDT стоимостью 10,45 млн долларов; по данным на 17:55 мск в пятницу объем ликвидаций составлял 804 млн долларов, а к 20:46 мск превысил 1 млрд долларов.

По информации Coinmarketcap, общая капитализация криптовалютного рынка достигала 2,22 трлн долларов, из которых 1,32 трлн долларов (59,6%) приходились на биткойн и 225,24 млрд долларов (10,2%) – на Ethereum.

По данным биржи Binance на 17:56 мск в пятницу, биткойн дешевел на 4,32% и торговался около уровня 65,924 тыс. долларов, Ethereum снижался на 4,8%, до 1,853 тыс. долларов, а к 20:49 мск падение усилилось: биткойн опускался до 65,823 тыс. долларов (–4,59%), Ethereum – до 1,846 тыс. долларов (–4,97%).

Ликвидация криптовалютной позиции означает принудительное закрытие сделки биржей при использовании кредитного плеча из-за нехватки средств для поддержания маржи, что происходит, когда убытки по открытой позиции превышают размер начальной сделки, позволяя избежать долгов у трейдера и снизить риски для площадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые криптовалютные площадки принудительно закрыли позиции более 151 тыс. участников торгов на 1,23 млрд долларов из-за падения курсов основных цифровых активов.

В июле на фоне снижения стоимости главных цифровых активов мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции трейдеров более чем на 604 млн долларов.

В июне резкое падение стоимости ведущих криптовалют более чем на 6% привело к ликвидации позиций 277 тыс. трейдеров на 1,84 млрд долларов.