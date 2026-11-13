Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 71,25%

GIE: Запасы газа в хранилищах Европы упали до 71,25% на фоне холодов

Tекст: Вера Басилая

По итогам газовых суток 11 ноября заполненность европейских мощностей хранения оказалась на 17,74 процентного пункта ниже среднего показателя на эту дату за последние пять лет, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

За последнюю неделю среднесуточный нетто-отбор достиг 392 млн кубометров, что в 3,3 раза превышает норму. Ускоренный расход топлива связан с погодными условиями: средняя температура воздуха в Европе сейчас на три градуса ниже климатической нормы.

Дополнительным фактором стало снижение выработки ветряной генерации, которая обеспечивает лишь 16% потребностей региона в электричестве по сравнению с 20% годом ранее. Кроме того, ожидается, что импорт сжиженного природного газа в ноябре сократится на 7% в годовом выражении и составит 9 млн тонн. Общая вместимость системы хранения ЕС оценивается в 110 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Газпроме заявили о возросшей уязвимости газового рынка Европы из-за отказа от ископаемых видов топлива.

В воскресенье европейские страны на фоне похолодания израсходовали 5% от закачанных за лето объемов газа.

В субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.