Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Посольство назвало дискриминационным запрет на въезд спортсменов в Финляндию
Посольство в Хельсинки осудило запрет на въезд спортсменов из России в Финляндию
Российская дипмиссия в Хельсинки сочла очередным дискриминационным шагом решение финского правительства ограничить въезд для профессиональных спортсменов из России.
С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд российских граждан, которые коснутся в том числе профессиональных атлетов, передает РИА «Новости».
«Рассматриваем решение правительства Финляндии запретить с 16 ноября въезд в страну российских спортсменов как очередной дискриминационный шаг в отношении граждан России, противоречащий международным нормам и принципу деполитизации спорта», – заявили в посольстве.
Российские дипломаты подчеркнули, что создание подобных барьеров серьезно подрывает репутацию Финляндии как государства, способного организовывать представительные международные состязания. В дипмиссии выразили надежду, что международные спортивные организации учтут эти действия в своих решениях.
В посольстве добавили, что проявления антироссийского синдрома у финских властей не смогут повлиять на уже ставший необратимым процесс возвращения отечественных атлетов на мировые арены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федерация лыжного спорта Финляндии сообщила о непонимании практической работы визовых ограничений в отношении россиян.
Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал бестолковым запрет на въезд для спортсменов из России.
В четверг Международный союз конькобежцев не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые требования.