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Технический сбой парализовал работу семи аэропортов США
Управление гражданской авиации (FAA) США временно остановило наземное обслуживание и выполнение рейсов в семи авиационных гаванях страны.
Семь американских аэропортов, включая крупнейшие авиаузлы Нью-Йорка, временно прекратили полеты и наземное обслуживание из-за масштабного технического сбоя, передает ТАСС. Соответствующая информация размещена на официальном портале ведомства.
Задержки и ограничения затронули ряд крупных транспортных узлов. В их числе оказались нью-йоркские аэропорты имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия, а также Тетерборо, Уэстчестер, Ньюарк и Филадельфия.
Официальной причиной масштабного сбоя названа «неисправность оборудования». По оценкам специалистов управления, пассажирам придется ожидать вылета от одного до четырех часов.
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Министр транспорта США назвал причиной этого инцидента перегретую плату.
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