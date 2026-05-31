Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Фанаты из Польши освистали украинский гимн перед футбольным матчем
Перед началом товарищеского матча во Вроцлаве зрители на трибунах встретили неодобрительным свистом исполнение национального гимна Украины и объявление состава команды гостей.
Инцидент произошел в воскресенье перед началом игры между польской и украинской сборными, передает РИА «Новости». Публика на стадионе также выразила явное недовольство громким свистом при оглашении местным диктором имен украинских футболистов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский присвоил одному из центров спецопераций ВСУ наименование в честь героев Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация). После этого бывший глава Польши Лех Валенса сообщил об отказе от дальнейшей поддержки Зеленского.
Действующий польский президент Кароль Навроцкий подчеркнул, что героизация деятелей УПА прямо доказывает ментальную неготовность Киева к вступлению в Европейский союз.
Во время Великой Отечественной войны боевики ОУН*-УПА активно сотрудничали с нацистами. Националисты организовали Волынскую резню в 1943 году, массово уничтожив польское население региона и тысячи несогласных украинцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Польши вызвал украинского посла из-за героизации УПА.
Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Бывший премьер-министр республики Лешек Миллер назвал прославление националистов плевком в лицо каждому поляку.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ