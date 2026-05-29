В Польше потребовали лишить Зеленского ордена Белого Орла
Лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал отобрать у президента Украины высшую государственную награду республики за героизацию украинских националистов.
Поводом для возмущения стало решение украинского лидера присвоить элитному подразделению ВСУ имя героев УПА* (запрещена в России как экстремистская организация), передает РИА «Новости». Соответствующее обращение политик направил в канцелярию президента Польши Кароля Навроцкого.
«В связи с решением Владимира Зеленского присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА», я обращаюсь к президенту Республики Польша с официальным призывом инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Республики Польша», – написал Плачек в соцсети.
Депутат подчеркнул, что властям необходимо предпринять конкретные шаги для защиты памяти жертв украинских националистов. Он добавил, что прославление ответственного за преступления против польского населения формирования не должно оставаться без внимания Варшавы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление Владимиром Зеленским УПА плевком в лицо полякам.
Экс-президент республики Лех Валенса отказался поддерживать украинского лидера из-за чествования националистов.
Польский Институт национальной памяти выразил возмущение маршем в честь дивизии СС «Галичина» во Львове.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ