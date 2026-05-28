Валенса снял флаг Украины и отказал Зеленскому в поддержке

Бывший президент Польши Валенса отказался поддерживать Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Нобелевский лауреат и экс-президент Польши Лех Валенса больше не будет поддерживать украинского лидера, передает РИА «Новости». Причиной резкого заявления стало недавнее участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника, одного из руководителей ОУН* (запрещена в России как экстремистская организация).

«Президент Украины, отмечая бандитов из УПА*, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!» – написал политик в социальной сети.

С начала спецоперации на Украине политик регулярно появлялся на публике со значком в цветах украинского флага.

Известно, что боевое крыло ОУН ответственно за Волынскую резню в 1943 году, когда погибли десятки тысяч поляков и мирных жителей. Ранее в СМИ появилась информация о планах киевских властей перезахоронить на Украине и других деятелей националистического движения, включая Степана Бандеру.

В середине мая прах лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов открытым плевком в лицо каждому поляку.

Российский МИД вызвал посла Люксембурга из-за выдачи останков Мельника Украине.