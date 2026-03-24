Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.2 комментария
ФСБ предотвратила серию терактов Киева с БПЛА в Москве и Подмосковье
Киевский режим планировал сразу несколько терактов с использованием дронов в Московской области и в Москве, их предотвратили, сообщили в ФСБ во вторник.
Украинская сторона планировала использовать самодельные взрывные устройства и дроны для ударов в Москве и области, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Целями должны были стать критически важные объекты, представители органов власти, военнослужащие и правоохранители.
Для нейтрализации угроз подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим несения службы.
В октябре 2025 года сотрудники ФСБ задержали четверых подозреваемых в подготовке убийства офицера Минобороны в Москве. До этого в столице был предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами теракт в местах массового скопления людей.