Жители четырех регионов Украины остались без электричества
Из-за серьезных повреждений инфраструктуры сотни потребителей в восточных и центральных областях Украины столкнулись с внезапным прекращением подачи электроэнергии.
Масштабные проблемы с энергоснабжением зафиксированы на территории четырех регионов, передает РИА «Новости». Причиной отключений стали недавние повреждения объектов критической инфраструктуры.
Представители национальной энергетической компании подтвердили факт аварийных ситуаций. «Есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Ситуация в энергетическом секторе страны остается крайне напряженной. Ранее украинский вице-премьер Денис Шмыгаль сообщал о действии режима чрезвычайной ситуации в данной сфере. В свою очередь, руководство энергокомпании Yasno предупреждало граждан, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители пяти областей Украины лишились электричества из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
Днем ранее проблемы с электроснабжением возникли у потребителей в Сумской, Харьковской, Черниговской и Одесской областях.
До этого массовые отключения света затронули более 700 украинских населенных пунктов на фоне сложной погодной обстановки.