Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.4 комментария
Сотрудник предприятия ранен в результате удара БПЛА в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на территорию предприятия в селе Ясные Зори пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота. Мужчину доставили в больницу Белгорода. В дальнейшем пациент будет проходить лечение амбулаторно, сообщил Гладков в «Максе».
Кроме того, на территории предприятия зафиксированы повреждения транспортных средств. Осколками посечены грузовик КамАЗ и один легковой автомобиль. Еще одна легковая машина полностью сгорела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром сообщалось, что за сутки в Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали восемь мирных жителей. Вечером Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека. Позднее стало известно, что дрон ВСУ также ранил женщину в частном доме в Белгородской области.