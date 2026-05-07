МИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
Послу Армении в России сделано представление о недопустимости предоставления площадки Владимиру Зеленскому для высказывания террористических угроз в адрес России, сообщил МИД.
В ведомстве уточнили, что 7 мая в МИД был вызван чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Гурген Арсенян, с которым встретился заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.
В ходе встречи российская сторона заявила о «категорической неприемлемости» того, что Зеленский получил «трибуну» в Армении на мероприятиях под эгидой Евросоюза.
«В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Посол Армении пообещал донести позицию Москвы до руководства своей страны.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества приемом Зеленского в Ереване. Она назвала беседу Пашиняна и Зеленского на английском языке дешевым шоу и обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.