Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.23 комментария
Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Внуково
В московском аэропорту Внуково из-за требований безопасности временно ограничили прием и выпуск воздушных судов, что повлияло на работу рейсов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в московском аэропорту Внуково, передает РИА «Новости».
Росавиация сообщила, что это решение принято для обеспечения безопасности полетов. В официальном сообщении отмечается: «Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Дополнительные детали о причинах введения ограничений и продолжительности их действия пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила рейсы в аэропортах Геленджика, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ярославля, Саратова, Пензы и Пскова. Росавиация также ввела ограничения на использование воздушного пространства Ленинградской области.
В аэропорту Домодедово временно ограничили прием и выпуск самолетов по соображениям безопасности.