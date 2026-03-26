Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.0 комментариев
МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона
Латвийские власти заявили российскому временному поверенному протест из-за нарушения воздушной границы украинским беспилотником и связали инцидент с Россией.
МИД Латвии выразил протест из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики, передает «Лента.ру».
Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту, обвинив Москву в создании угроз для региональной безопасности.
«Москва создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе», – указали там.
По данным министерства, дрон ВСУ упал на территории Латвии, залетев в страну якобы со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.
По данным эстонской полиции безопасности, другой украинский дрон после технического воздействия в российском воздушном пространстве отклонился от курса и упал на территорию Эстонии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть ответными шаги России, если Прибалтика разрешит Украине использовать свою территорию для запуска дронов.