МИД Латвии вручил ноту послу России из-за украинского дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

МИД Латвии выразил протест из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики, передает «Лента.ру».

Ведомство вызвало временного поверенного в делах России в Риге и вручило ему ноту, обвинив Москву в создании угроз для региональной безопасности.

«Москва создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности в более широком регионе», – указали там.

По данным министерства, дрон ВСУ упал на территории Латвии, залетев в страну якобы со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в районе, граничащем с белорусской территорией.

По данным эстонской полиции безопасности, другой украинский дрон после технического воздействия в российском воздушном пространстве отклонился от курса и упал на территорию Эстонии.

