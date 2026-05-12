США сосредоточили возле Ирана более 20 боевых кораблей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка американских ВМС у берегов Ирана сейчас насчитывает более 20 боевых кораблей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информационную службу Военно-морского института США. В Аравийском море на боевом дежурстве находятся два авианосца – USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, а также три крупных десантных корабля, 13 ракетных эсминцев, два боевых корабля прибрежной зоны и несколько минных тральщиков. В Красном море патрулирует еще один ракетный эсминец.

Американские корабли участвуют в операции по блокаде торговых судов, которые, по данным США, связаны с Ираном и направляются в иранские порты или выходят из них. Блокада проводится в Оманском заливе.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщает, что с начала блокады американские военные моряки перехватили 62 торговых судна, имеющих отношение к Ирану. Ранее в CENTCOM заявляли, что ВМС США сумели предотвратить выход ряда судов из иранских портов.

