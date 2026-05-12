В Приднестровье назвали блефом план Кишинева о внешнем управлении
Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов назвал блефом обсуждаемый в Кишиневе план урегулирования через введение в непризнанной республике внешнего управления ЕС.
Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов подверг критике обсуждаемый в Кишиневе план урегулирования приднестровского конфликта посредством введения внешнего управления ЕС, передает ТАСС. В беседе с агентством он заявил: «Руководство Европейского союза, использовав молдавское руководство в своих антироссийских целях, недавно устроило ему «холодный душ», дав понять, что Молдавию в обозримом будущем в ЕС не ждут. В качестве очередного препятствия была названа нерешенность приднестровской проблемы».
Сафонов подчеркнул, что Кишинев уже более семи лет не возобновляет переговоры по урегулированию конфликта в формате «пять плюс два». По его словам, президент Молдавии Майя Санду также уклоняется от встреч с главой Приднестровья Вадимом Красносельским в формате «один плюс один», что фактически заморозило процесс урегулирования.
Ранее глава делегации ЕС в Молдавии Ивона Пюрко указала, что Брюссель не намерен принимать Молдавию в Евросоюз без урегулирования статуса Приднестровья. После этого в молдавских СМИ появилась информация о якобы разработке плана по введению внешнего управления ЕС на территории непризнанной республики. Сафонов назвал этот план «блефом», отметив, что ни переговорщикам, ни посредникам ничего о нем не известно.
В то же время Красносельский неоднократно призывал возобновить диалог в формате «пять плюс два». Он считает, что переговоры нужны для укрепления мира, предотвращения провокаций и поиска решений по вопросам безопасности, экономики и соблюдения прав человека между двумя берегами Днестра.
