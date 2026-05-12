Хинштейн сообщил о 76 сбитых БПЛА ВСУ над Курской областью
Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбиты 76 украинских беспилотников различного типа, 122 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Оперативную информацию о ситуации в регионе сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале MAX.
С 9.00 11 мая до 9.00 12 мая над территорией Курской области средства ПВО сбили 76 беспилотных летательных аппаратов различного типа, принадлежащих ВСУ.
За прошедшие сутки ВСУ применили артиллерию 122 раза по отселенным районам Курской области. Семь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
По словам губернатора, погибших и пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за сутки сбили 98 украинских беспилотников различных типов над Курской областью, а ВСУ 102 раза применили артиллерию по удалённым районам.
В другие сутки ВСУ 54 раза применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области и над регионом было сбито 79 украинских беспилотников различных типов.
Ранее над Курской областью за сутки было сбито 129 украинских беспилотников различных типов и 91 раз была применена артиллерия по отселённым приграничным районам региона.