Tекст: Алексей Дегтярёв

В этом регионе регистрируют новые случаи хантавируса, медики 11-го отряда ГПСУ признали, что от этой инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе, сказал собеседник РИА «Новости».

При этом отмечается, что официальный Киев замалчивает реальные масштабы проблемы. По данным источника, украинские власти официально признают лишь восемь случаев заражения хантавирусом в этом регионе за последние годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии зафиксировали вспышку хантавируса.

В одной из бригад ВСУ фиксировали небоевые потери из-за отсутствия медицинской помощи.