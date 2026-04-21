Tекст: Дмитрий Зубарев

В подразделениях 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ растёт число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи, передает РИА «Новости».

По словам источника в силовых структурах, военнослужащие страдают от простудных и инфекционных заболеваний, но остаются без необходимой поддержки со стороны врачей.

Как стало известно, командир бригады запретил оказывать медицинскую помощь, из-за чего бойцам приходится выходить на дежурство даже с температурой до 39 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» вспыхнула эпидемия пневмонии с летальными исходами.

На харьковском направлении в 92-й штурмовой бригаде зафиксировали случаи заболевания туберкулезом.

Полевые переливания крови без надлежащей проверки привели к заражению украинских военных гепатитом С и ВИЧ.