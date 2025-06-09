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Убивавший в Самарской области «лесной маньяк» вступил в ВСУ
Серийный убийца Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», присоединился к Вооруженным силам Украины после возвращения в Луганскую область.
Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», вступил в ряды ВСУ, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным канала, Ворошилов, совершивший в 90-х годах серию из минимум 13 убийств в Самарской области, после освобождения отбывал 15 лет заключения и вернулся в Луганскую область.
После возвращения из заключения он несколько лет преподавал в профессиональном училище в Лисичанске, а затем, уже в 2022 году, переехал в Днепропетровскую область, где и вступил в ВСУ. Ворошилову сейчас 58 лет.
Как отмечается, маньяк терроризировал Самарскую область в 90-х, нападая на влюбленные пары в лесу и наносил жертвам многочисленные ножевые ранения. Расследование велось специальной группой из 29 оперативников, а ключевым доказательством стало совпадение ДНК с образцами подозреваемого.
В Telegram-канале Shot сообщается, что причиной преступлений стали психические отклонения Ворошилова, а следователи вышли на его след после жалоб коллег-женщин, подвергшихся издевательствам.
Ранее сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило пропал без вести в ходе боевых действий в Харьковской области.
СМИ писали, что он сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.