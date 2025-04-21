Воевавший за ВСУ сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО

Shot: Сын маньяка Чикатило пропал без вести после артобстрела в зоне СВО

Tекст: Вера Басилая

Сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий Чикатило, числится среди пропавших без вести в зоне проведения спецоперации на Украине. 56-летний Юрий, по имеющимся данным, мог погибнуть в результате артиллерийского обстрела в районе Харьковской области, однако официального подтверждения его смерти не поступало, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Юрий Чикатило пропал без вести около трех месяцев назад, когда его артиллерийское подразделение находилось примерно в 20 километрах от Харькова. По словам авторов канала, подразделение подверглось интенсивному артиллерийскому огню со стороны российских войск во время ударов по стратегическим объектам ВСУ.

Ранее СМИ писали, что сын маньяка Андрея Чикатило сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.

До этого адвокат Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате ДТП.