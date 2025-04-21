Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Воевавший за ВСУ сын маньяка Чикатило пропал без вести в зоне СВО
Shot: Сын маньяка Чикатило пропал без вести после артобстрела в зоне СВО
Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий Чикатило, воевавший за ВСУ, пропал без вести примерно три месяца назад в ходе боевых действий в Харьковской области.
Сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий Чикатило, числится среди пропавших без вести в зоне проведения спецоперации на Украине. 56-летний Юрий, по имеющимся данным, мог погибнуть в результате артиллерийского обстрела в районе Харьковской области, однако официального подтверждения его смерти не поступало, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сообщается, что Юрий Чикатило пропал без вести около трех месяцев назад, когда его артиллерийское подразделение находилось примерно в 20 километрах от Харькова. По словам авторов канала, подразделение подверглось интенсивному артиллерийскому огню со стороны российских войск во время ударов по стратегическим объектам ВСУ.
Ранее СМИ писали, что сын маньяка Андрея Чикатило сменил фамилию и участвует в боях на стороне украинской армии в Харьковской области.
До этого адвокат Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате ДТП.