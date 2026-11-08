Экс-заключенный сообщил о заключении разоблачителей в украинские пыточные

Экс-заключенный: Разоблачители тайных тюрем на Украине сами попадают в них

Tекст: Денис Тельманов

«Если кто-то из блогеров или журналистов украинских на эту тему начинает писать, он сам туда попадает», – заявил Самойлов в интервью РИА «Новости». По его словам, люди, которым удалось освободиться из таких учреждений, стараются молчать о пережитом из страха повторного заключения.

Бывший проректор рассказал, что шансы выйти из пыточной во второй раз практически равны нулю. Он также отметил, что многие не покидают тайные тюрьмы живыми, и предположил наличие сотен или тысяч скрытых могил.

Сам Самойлов был задержан сотрудниками СБУ летом 2014 года. После избиения на глазах у соседей его поместили в подвал при здании спецслужбы, где он стал свидетелем регулярных пыток других задержанных. Освободиться ему удалось только в декабре в ходе обмена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

В тот же день правоохранительные органы страны установили личности 130 участников протестных акций возле неофициального места содержания людей в Петропавловской Борщаговке.

В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи и еще одной участницы протестов.