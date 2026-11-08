Хегсет отверг возможность досрочного ухода с поста главы Пентагона

Глава Пентагона Хегсет исключил отставку на фоне угрозы импичмента

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США не планирует уходить со своего поста до завершения срока полномочий, пишет «Wall Street Journal».

«Он намерен отработать все четыре года», – заявил советник Хегсета Тим Парлаторе.

Как пишет издание, среди части республиканцев обсуждалась идея, что сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, которая выиграла губернаторские выборы, могла бы назначить Хегсета на свое место. Однако, по информации газеты, Хегсет заверил своих сторонников, что не претендует на место Блэкберн в сенате, контроль над которым перейдет к демократам.

Ранее CNN сообщил, что палата представителей на следующей неделе планирует голосование по импичменту главы Пентагона. Инициативу готовы поддержать и конгрессмены-республиканцы.

Источники телеканала утверждают, что Хегсет преувеличил возможности США в конфликте с Ираном, так как атаки не принесли ожидаемых результатов.

По данным CBS News, Дональд Трамп обсуждает с советниками целесообразность пребывания Хегсета на посту после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

По итогам выборов 3 ноября, по прогнозам CNN, демократы получат большинство в палате представителей. Bloomberg ожидает, что партия также установит контроль над сенатом, получив минимум 51 место.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США Пит Хегсет заявил о невозможности конгрессменов реализовать импичмент в его отношении.

В четверг поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс и недовольство ходом конфликта с Ираном сделали Хегсета самым уязвимым членом администрации Дональда Трампа.

В среду Трамп начал обсуждать с помощниками возможную отставку Хегсета на фоне крупных поражений партии.