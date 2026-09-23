На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.0 комментариев
Бундесвер закупил партию дронов-камикадзе на 275 млн евро
Германия одобрила поставку ударных беспилотников бригаде Бундесвера в Литве
Старший вице-президент компании Stark Defence Йозеф Кранаветфогль сообщил о подготовке первой передачи боевых дронов-камикадзе Вооруженным силам Германии.
Немецкий стартап в ближайшее время начнет передачу ударных беспилотных аппаратов Бундесверу в рамках масштабного оборонного заказа, передает ТАСС.
Первая партия стоимостью 275 млн евро отправится в Литву для оснащения дислоцированной там бригады. Ожидается, что беспилотники будут задействованы в ноябрьских учениях НАТО, во время которых аппараты смогут летать без взрывчатки и возвращаться на базу. Общая сумма рамочного контракта со стартапом достигла 2,9 млрд евро.
Ударный беспилотник Virtus способен находиться в воздухе более часа и преодолевать расстояние до 130 км. Представитель компании подчеркнул, что аппараты не предназначены для замены тяжелой техники, однако применение искусственного интеллекта для управления роем дронов поможет военным компенсировать нехватку личного состава.
Компания Stark Defence была основана в 2024 году, ее штаб-квартира располагается в Берлине, а производственные площадки работают в Великобритании, Швеции, Греции и на Украине. Точное число заказанных Германией дронов не раскрывается, однако стоимость одного аппарата оценивается менее чем в 100 тыс. евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной немецкая пресса сообщила о нехватке личного состава и средств ПВО у бригады Бундесвера в Литве. В
прошлом году военное ведомство Германии планировало наделить военнослужащих правом самостоятельно сбивать коммерческие беспилотники над оборонными объектами.
В начале прошлого года концерн Rheinmetall передал Вооруженным силам первую специализированную бронемашину для борьбы с дронами.