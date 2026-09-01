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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    6 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    31 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    14 комментариев
    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    31 августа 2026, 19:25 • Новости дня
    Киев экстренно запросил у Нидерландов два млрд евро на оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти обратились к Нидерландам с просьбой в кратчайшие сроки предоставить дополнительно два млрд евро на военные нужды, пишет газета Telegraaf.

    По данным издания, инициатива исходит от посла Украины в Гааге Андрея Костина, передает РИА «Новости». «Украина настоятельно призывает Нидерланды как можно скорее выделить дополнительно два миллиарда евро на военную помощь», – отмечает зарубежное издание. Дипломат подчеркнул, что Киев испытывает острую нехватку финансирования.

    Костин пояснил, что производственные мощности украинского военно-промышленного комплекса в настоящее время превышают объем доступных инвестиций. Средства из бюджетов будущих периодов предлагается направить на текущие нужды, в частности, на закупку беспилотников и дронов-перехватчиков.

    В июле Министерство обороны Нидерландов заявило об исчерпании возможностей для прямой военной поддержки Киева.

    Месяцем ранее власти королевства направили дополнительные 500 млн евро на обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    При этом в прошлом году Амстердам запланировал выделить на помощь Украине 3,5 млрд евро в 2026 году.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    1 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак

    Двигатель Су-57 обеспечил защиту от ракетных атак при температуре 2000 градусов

    Раскрыта способность истребителя Су-57 уходить от ракетных атак
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Уникальная силовая установка российского самолета пятого поколения выдерживает нагрев до 2000 градусов, позволяя летчикам выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа для уклонения от ударов, сообщили в Ростехе.

    Инновационный мотор воздушного судна гарантирует выполнение маневров на нулевой скорости, сообщает госкорпорация Ростех.

    Подобные режимы полета на высоте 600 метров считаются критическими из-за колоссальной термической нагрузки.

    Надежность конструкции предотвращает падение тяги в момент зависания машины в воздухе. В противном случае возникает мощный вращательный момент, ведущий к беспорядочному снижению истребителя.

    Наглядную демонстрацию боевого потенциала самолета провел летчик-испытатель Сергей Богдан на выставке Aero India в этом году. Конструкторы изначально заложили возможность экстремального пилотирования как дополнительный способ защиты от ракет противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая двухместная версия истребителя Су-57 позволит управлять беспилотными аппаратами.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о создании для этого самолета перспективного двигателя пятого поколения.

    Летчик-испытатель Сергей Богдан продемонстрировал фигуры высшего пилотажа на выставке Aero India.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    31 августа 2026, 14:52 • Новости дня
    Министр Никитин сообщил о подготовке контракта по коридору «Север – Юг»

    Никитин: Россия и Иран готовят контракт на строительство коридора «Север – Юг»

    Tекст: Мария Иванова

    Россия и Иран возобновили работы по проекту создания железнодорожной ветки Решт – Астара, которая завершит формирование транспортного коридора «Север – Юг», сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

    Россия и Иран активно готовят исполнительный контракт по строительству железнодорожной ветки Решт – Астара, передает РИА «Новости».

    Этот маршрут станет последним звеном международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в июне 2026 года в Иране возобновились инженерные изыскания после перерыва, вызванного военной обстановкой. Иранская сторона уже выкупила участки земли протяженностью 125 км под будущее строительство.

    «Сейчас согласованы требования к геологическим исследованиям и субподрядчику, идет активная подготовка исполнительного контракта. Да, подписание контракта, которое мы планировали на 1 апреля 2026 года, сдвинулось по срокам, но переговоры продолжаются, и мы оцениваем их положительно», – рассказал министр в преддверии ВЭФ.

    Никитин добавил, что до официального подписания документа называть точные сроки завершения работ рано. Соглашение о достройке участка общей стоимостью 1,6 млрд евро было подписано в мае 2023 года. Из этой суммы 1,3 млрд евро составляет российский кредит.

    Коридор «Север – Юг» протяженностью 7,2 тыс. километров соединяет Петербург и индийский порт Мумбаи. Маршрут служит альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Ветка Решт – Астара необходима для полноценного функционирования западного направления коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность в скором развитии проекта международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о значительном прогрессе в реализации этого маршрута.

    Иран передал российскому подрядчику 125 км земли для строительства железной дороги на участке Решт – Астара.

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    1 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете о своем отношении к возможному применению ядерного оружия против Ирана, который настойчиво стремился сохранить программу обогащения урана.

    Трамп ответил, что одной из главных целей войны было предотвращение разработки Ираном ядерной бомбы.

    В понедельник в Овальном кабинете Трампа спросили, «исключил ли он возможность применения ядерного оружия против Ирана».

    «Ну, я бы никогда так не сказал, но ответ – да. Я считаю это бесполезным. В этом нет смысла. Какой же это глупый вопрос. Вот они, полностью разгромлены в военном отношении. Значит, я их победил, и теперь мне нужно применить против них ядерное оружие? Какой глупый вопрос», – приводит Washington Post ответ американского президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Лавров заявлял, что в Иране к власти могут прийти сторонники разработки ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Песков отмечал, что Иран, Саудовская Аравия и все страны имеют право на мирный атом. Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    31 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Путин присвоил звания гвардейских двум воинским частям

    Tекст: Ольга Иванова

    За проявленные в боях мужество и отвагу 101-я Хинганская бригада управления и 33-й инженерно-саперный полк удостоены почетных званий гвардейских, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    «Присвоить 101 Хинганской бригаде управления почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 101 гвардейская Хинганская бригада управления», – говорится в тексте указа.

    Аналогичного звания удостоен 33-й инженерно-саперный полк. В документах подчеркивается, что статус присвоен за массовый героизм, отвагу и мужество личного состава в боевых действиях. 101-я Хинганская бригада является тактическим соединением связи Сухопутных войск из Забайкалья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 430-му мотострелковому полку и 104-й бригаде управления.

    В июне глава государства подписал указ о присвоении аналогичного статуса 35-му инженерно-саперному полку.

    В конце прошлого года такие же почетные звания получили 44-й инженерно-саперный и 299-й парашютно-десантный полки.

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    31 августа 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков заявил о негативном сценарии развития ситуации вокруг Ирана

    Песков: Ситуация вокруг Ирана развивается по негативному сценарию

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют новые всплески эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отмечая негативное развитие событий вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Ситуация вокруг Ирана развивается не по лучшему сценарию, Москва видит новые всплески эскалации в зоне конфликта, отметил Песков, передает РИА «Новости».

    «Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации с обеих сторон», – сказал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные выпустили ракеты по американским базам в Западной Азии.

    Официальный Тегеран пообещал не атаковать отказавшие Вашингтону в военной инфраструктуре страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал стороны конфликта к сдержанности.

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    31 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    КСИР сообщил о полном восстановлении ракетных производств Ирана

    КСИР: Иран восстановил подвергшиеся авиаударам ракетные заводы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти восстановили подвергшиеся авиаударам ракетные производства, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Нагди добавил, что теперь предприятия перестроены и находятся в очень безопасных местах, передает РИА «Новости». По его словам, вооружение там производится высокими темпами и по современным технологиям.

    «Наше преимущество в этой войне в том, что все вооружение производится в стране. Единственное слабое место – то, что несколько объектов по производству ракет находились в известных местах и были над землей, их координаты были известны, поэтому они подверглись авиаударам», – заявил он в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.

    Весной Армия обороны Израиля разрушила объекты по производству баллистических ракет в Тегеране.

    Израильское руководство поразилось неожиданно быстрым темпам возобновления выпуска этого вооружения.

    Ранее советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного противостояния с Вашингтоном.

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    1 сентября 2026, 06:25 • Новости дня
    Мирошник уличил Зеленского в наигранном возмущении из-за складов ВСУ

    Мирошник: Зеленский наигранно возмущен из-за складов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский симулирует негодование из-за военных складов в жилых домах, хотя прекрасно осведомлен об этой практике ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Зеленский вынужден был признать размещение военных складов в жилых районах, потому что был прижат к стенке и сотрясающая всю округу детонация не оставляла никаких альтернативных вариантов, кроме констатации, что в ВСУ размещают военные склады на территориях с гражданским населением», – заявил он ТАСС.

    По словам Мирошника, украинские войска регулярно прячут технику и боеприпасы в подвалах больниц, школ и жилых домов, используя мирных граждан в качестве живого щита.

    Недовольных таким соседством местных жителей зачастую расстреливают, отметил дипломат.

    «На территории ДНР у нас есть десятки зафиксированных точек, где ВСУ размещали свои склады в такого рода социальных учреждениях. И есть показания сотен мирных жителей с освобожденных территорий, которые констатировали, что это преднамеренная стратегия ВСУ - использовать гражданское население как живой щит», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт крупного возгорания складских помещений в Бучанском районе. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал инцидент повторением недавней трагедии в Вишневом.

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Видео последствий ударов БПЛА по складам в Киевской области смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    31 августа 2026, 14:16 • Новости дня
    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны

    Минфин Чехии сообщил о росте оборонных расходов страны до 2% ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии планируют направить на оборонные нужды 2% ВВП в 2027 году, при этом дефицит государственного бюджета достигнет 18,8 млрд долларов.

    Глава министерства финансов Чехии Алена Шиллерова представила проект государственного бюджета на заседании правительства республики, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что дефицит госбюджета в 2027 году составит 389 млрд крон, что эквивалентно 18,8 млрд долларов.

    «Министерство финансов предложило правительству принять дефицит бюджета на 2027 год в размере 389 млрд крон, что превышает показатель нынешнего года, который составляет 310 млрд крон. Расходы на оборонные нужды составят 191 млрд крон или 2% ВВП», – заявила Шиллерова.

    В 2026 году расходы Праги на оборону достигли лишь 1,83% ВВП. Таким образом, Чехия, наряду с Албанией и Словенией, пока не выполняет требования НАТО по оборонным тратам в 2% ВВП. При этом инвестиции, направленные на экономический рост страны, в следующем году должны составить 290 млрд крон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал вероятность отставания страны от целевых показателей оборонных трат НАТО.

    В Североатлантическом альянсе обеспокоились планами некоторых государств опустить планку финансирования ниже 2% ВВП.

    В июле чешские вооруженные силы получили последнюю партию немецких танков Leopard 2A4.

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    31 августа 2026, 22:35 • Новости дня
    Axios назвал цели в Иране, по которым США планировали ударить

    Axios назвал удар по Ормузу целью США в борьбе с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам трех американских чиновников, президент США Дональд Трамп и его старшие помощники рассматривали возможность нанесения ограниченных ударов в Ормузском проливе, чтобы предотвратить восстановление Ираном своих радиолокационных и ракетных возможностей для атаки кораблей.

    «План, разработанный на прошлой неделе Центральным командованием США (CENTCOM) и поддержанный министром обороны Питом Хегсетом, не был одобрен Трампом перед обменом ударами с Ираном в эти выходные. Но он может дать ему зеленый свет после новой эскалации», – пишет портал Axios.

    Один американский чиновник сказал, что идея плана заключается в снижении риска иранских атак на нефтяные танкеры, корабли ВМС США и самолеты ВВС.

    В Белом доме заявили: «Президент сохраняет все имеющиеся в его распоряжении варианты. Иранцы хотят заключить сделку, но они всегда опаздывают на день и им не хватает доллара».

    По словам американских чиновников, CENTCOM обеспокоилось попытками Ирана восстановить свои радиолокационные, противовоздушные и противокорабельные ракетные возможности в проливе для более точного поражения кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании из-за атаки на остров Ларак. Иранский депутат пригрозил США суровым возмездием за эскалацию конфликта. Президент США пригрозил разнести на куски иранский остров Харк.


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    1 сентября 2026, 00:59 • Новости дня
    Российские системы ПВО сбили более 115 тыс. дронов с начала года

    ПВО России уничтожила более 115 тыс. украинских беспилотников

    Tекст: Катерина Туманова

    За восемь месяцев 2026 года над территорией России было перехвачено более 100 тыс. вражеских аппаратов самолетного типа, причем пик противоборства пришелся на август.

    С января по август над территорией России уничтожили не менее 115 259 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Наибольшее количество перехваченных дронов зафиксировано в августе – 29 850 единиц.

    За три летних месяца системы ПВО нейтрализовали почти 60% от общего числа дронов, ликвидировав 69 098 целей. Самым результативным днем стало 18 августа, когда удалось сбить 1671 беспилотник. В среднем за восемь месяцев ежедневно уничтожалось около 474 аппаратов.

    Ранее в Минобороны подчеркивали, что европейские страны планируют нарастить поставки дронов из-за потерь ВСУ. В ведомстве предупредили, что это ведет к эскалации и ускоряет втягивание этих стран в вооруженный конфликт.

    Минобороны расценило планы европейских стран нарастить поставки дронов для ВСУ как шаг к эскалации и предупредило, что это ускорит втягивание Запада в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за июль военные уничтожили почти 22 тыс. БПЛА. Российские средства ПВО за 15 августа сбили рекордные 1328 беспилотников ВСУ.

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