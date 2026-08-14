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Израиль шокировала скорость восстановления военной мощи Ирана
Jerusalem Post: Израиль шокирован скоростью восстановления военной мощи Ирана
Тегеран продемонстрировал неожиданно быстрые темпы возобновления производства баллистического вооружения всего через четыре месяца после окончания масштабных боевых действий, что поразило израильское руководство, сообщили источники.
Представители израильских оборонных ведомств оказались ошеломлены стремительным восстановлением иранского военно-промышленного комплекса, пишет Jerusalem Post.
Военные и разведка Моссад не ожидали столь быстрого возвращения угрозы баллистических ракет после завершившейся в апреле войны.
В ходе 40-дневного конфликта в начале 2026 года США и Израиль нанесли около 30 тыс. ударов по 2600 целям. Ущерб оборонному сектору Исламской Республики оценивался в 300 млрд долларов. Однако Тегеран нашел нестандартные способы возобновить выпуск ракет, несмотря на колоссальные разрушения.
«На протяжении всей войны ЦАХАЛ наносил существенный ущерб разнообразным центральным компонентам, связанным с военными возможностями Ирана», – заявили в израильской армии.
При этом сейчас Тегеран способен производить от 100 до 300 снарядов в месяц.
Если такие темпы сохранятся, иранский арсенал вернется к уровню июня 2025 года уже к середине 2027 года. Эксперты отмечают, что к 2028 году это может стать критической угрозой, что потребует пересмотра всей израильской стратегии безопасности.
Осенью 2024 года американские СМИ заявляли о парализации производства баллистических ракет в Иране из-за израильских ударов.
Весной этого года иранские служащие за несколько часов восстановили поврежденные бомбардировками подземные бункеры.
В мае секретные оценки американских спецслужб подтвердили сохранение большей части ракетного арсенала Тегерана.