Израиль шокировала скорость восстановления военной мощи Ирана

Jerusalem Post: Израиль шокирован скоростью восстановления военной мощи Ирана

Tекст: Алексей Дегтярёв

Представители израильских оборонных ведомств оказались ошеломлены стремительным восстановлением иранского военно-промышленного комплекса, пишет Jerusalem Post.

Военные и разведка Моссад не ожидали столь быстрого возвращения угрозы баллистических ракет после завершившейся в апреле войны.

В ходе 40-дневного конфликта в начале 2026 года США и Израиль нанесли около 30 тыс. ударов по 2600 целям. Ущерб оборонному сектору Исламской Республики оценивался в 300 млрд долларов. Однако Тегеран нашел нестандартные способы возобновить выпуск ракет, несмотря на колоссальные разрушения.

«На протяжении всей войны ЦАХАЛ наносил существенный ущерб разнообразным центральным компонентам, связанным с военными возможностями Ирана», – заявили в израильской армии.

При этом сейчас Тегеран способен производить от 100 до 300 снарядов в месяц.

Если такие темпы сохранятся, иранский арсенал вернется к уровню июня 2025 года уже к середине 2027 года. Эксперты отмечают, что к 2028 году это может стать критической угрозой, что потребует пересмотра всей израильской стратегии безопасности.

Осенью 2024 года американские СМИ заявляли о парализации производства баллистических ракет в Иране из-за израильских ударов.

Весной этого года иранские служащие за несколько часов восстановили поврежденные бомбардировками подземные бункеры.

В мае секретные оценки американских спецслужб подтвердили сохранение большей части ракетного арсенала Тегерана.