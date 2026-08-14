Хельсинки сняли запрет на полеты над Финским заливом

Tекст: Мария Иванова

«Ограничения в районе, подконтрольном диспетчерам Хельсинки над восточной частью Финского залива, отменены», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС.

Собеседник агентства пояснил, что запрет вводился с 4.00 мск и первоначально был рассчитан до 7.00 мск, однако затем его действие продлевали.

Ранее финские вооруженные силы информировали о введении ограничений не только на воздушное, но и на морское сообщение в восточной части залива. В свою очередь Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на маршрутах полетов в Калининград и обратно, которые вводились для обеспечения безопасности.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над территорией региона ликвидировано более 50 вражеских беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти ввели временные ограничения на движение авиации и судов в восточной части Финского залива.

В прошлом месяце авиадиспетчеры соседней страны уже ограничивали полеты в пределах зоны своей ответственности.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о готовности военных сбивать летящие на Петербург украинские беспилотники.