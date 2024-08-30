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На заводе Diehl Defence по производству взрывчатки в ФРГ прогремел взрыв
Bild: На заводе Diehl Defence по производству взрывчатки в ФРГ прогремел взрыв
Мощный взрыв произошел на предприятии по производству взрывчатых веществ германской оборонной компании Diehl Defence в городе Тросдорф на западе ФРГ, сообщила газета Bild.
По ее информации, два человека получили тяжелые травмы. На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет, передает ТАСС.
По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 9.30 (10.30).
В настоящее время следствие считает, что речь идет о производственной аварии.
Ранее взрыв произошел на самом крупном немецком химическом производстве в городе Людвигсхафен, заводом владеет компания BASF.
В мае в Берлине на территории завода Diehl Metal Applications оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T, произошел пожар.