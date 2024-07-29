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На крупнейшем химзаводе Германии произошел взрыв
В Германии на химзаводе BASF произошел взрыв, 14 человек пострадали
На самом крупном немецком химическом производстве в городе Людвигсхафен произошел взрыв, заводом владеет компания BASF.
Взрыв произошел около 13.00 мск в понедельник, за взрывом последовало возгорание, пострадали 14 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Пожар удалось потушить, пострадавших доставили в заводскую поликлинику, у них легкие ранения. Власти Людвигсхафена предупредили жителей об опасности из-за выделения в воздух продуктов горения. Причины взрыва пока не сообщаются.
В мае в Берлине на территории завода Diehl Metal Applications оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T, произошел пожар.