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Саудовская ПВО сбила беспилотник в районе Мекки
Аравийская коалиция перехватила беспилотник возле Мекки
Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили беспилотник в районе города Мекка.
Об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.
«[Осуществлен] перехват и уничтожение беспилотника в районе Мекки», – заявил он.
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее аль-Малики сообщал, что саудовские средства ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные мятежниками в сторону города Наджран на юге Саудовской Аравии. По его словам, фрагменты ракет упали, ведется оценка ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.
В среду хуситы атаковали баллистической ракетой международный аэропорт в Эр-Рияде.
В начале месяца силы противовоздушной обороны арабской коалиции уничтожили баллистическую ракету хуситов, запущенную в направлении южных районов королевства.