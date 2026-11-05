Неизвестный застрелил семь человек в Турции

IHA: В турецкой провинции Афьонкарахисар неизвестный застрелил семь человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Тела пяти человек с огнестрельными ранениями нашли в двух автомобилях в деревнях Аязини и Кыйыр, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA. В ходе расследования выяснилось, что после этого убийца направился в другое место, где из помпового ружья застрелил еще двоих.

Известно, что злоумышленник прибыл из другого города. Он скрылся на автомобиле красного цвета в направлении провинции Кютахья. Силы безопасности в соседних регионах приведены в состояние повышенной готовности.

Жандармерия перекрыла въезды и выезды в населенных пунктах, где были совершены убийства. Власти проводят масштабную операцию по розыску и задержанию преступника, мотивы которого пока неизвестны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в испанском муниципалитете Эль-Эхидо неизвестный застрелил двух человек и тяжело ранил еще четверых. До этого двое вооруженных мужчин застрелили владельца бара и посетителя в испанской Севилье.

В апреле прошлого года неизвестные открыли огонь по жителю Назрановского района Ингушетии и скрылись на автомобиле без номеров.