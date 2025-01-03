Турция столкнулась с нехваткой денег в банкоматах

Tекст: Антон Антонов

Турецкие банки решили увеличить лимит снятия в ответ на соответствующие просьбы, в том числе от туроператоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Milliyet.

Sozcu пишет, что некоторые банки уже подняли лимит до 20 тыс. лир (565 долларов) из-за временной приостановки печати банкнот Центральным банком.

«Проблема снятия денег в банкоматах растет с каждым днем». Указывается, что временами в банкоматах «нет купюр в 10, 20, 50 и даже 100 лир». Увеличение дневного лимита приводит к тому, что деньги «заканчиваются в короткие сроки», – пишут турецкие СМИ.

До Нового года лимит на снятие составлял от 5 до 10 тыс. лир, но теперь можно снять 15–20 тыс. лир, однако это также способствует быстрому исчерпанию наличных. Это создает дополнительные трудности для граждан, вынужденных искать «банкомат с деньгами», сообщает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Ассоциации туроператоров России сообщили, что российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках за рубежом, особенно в популярных туристических странах, таких как Турция, ОАЭ и Таиланд, где принимаютсятолько новые доллары в идеальном состоянии.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что самый сложный период инфляции Турция уже прошла. В конце марта 2024 года Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%.