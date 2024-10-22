Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Россияне столкнулись с отказами в приеме старых долларов за рубежом
АТОР сообщил о проблемах россиян в приеме старых долларов за рубежом
Российские туристы и банки сталкиваются с отказом принимать старые доллары в обменниках и банках, особенно в популярных туристических странах, сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).
Трудности возникают с обменом старых долларов как в отечественных, так и зарубежных банках, сообщает «Российская газета» со ссылкой на АТОР.
В Турции, ОАЭ, Таиланде и других странах принимаются только новые доллары в идеальном состоянии. Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что причина произошедшего неизвестна.
В 2024 году ситуация ухудшилась, турагенты теперь предупреждают туристов о возможных сложностях. Он добавил, что старые доллары, даже в идеальном состоянии, могут приниматься только с дисконтом в 5%. Также он подчеркнул, что проблема обостряется, а финансовые институты не предоставляют объяснений.
Российские банки объясняют отказ принимать поврежденные доллары трудностями с их последующей продажей. Клиенты стали более осторожными при выборе банкнот. Из-за санкций США и ЕС обмен изношенных долларов осложнен, и это может привести к проблемам с евро.
В сентябре в АТОР предупреждали, что ограничение на оплату наличными в Турции может привести к снижению покупок российских туристов. Мурадян отмечал, что это ограничение не является критическим для туристов.