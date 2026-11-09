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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    9 ноября 2026, 03:49 • Новости дня

    Власти Гоа депортировали троих россиян из-за просроченных виз

    Власти индийского штата Гоа депортировали россиян из-за виз

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих граждан России и готовят к депортации еще троих из-за просроченных туристических виз.

    Власти индийского штата Гоа за последнюю неделю выдворили троих россиян, еще троих готовят к отправке, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Иммиграционные службы проверяют частные дома и гостевые объекты в Мандреме, Кериме и Пернеме. Выявлены иностранцы, ожидающие высылки. У троих депортированных россиян истек срок туристических виз. Двое из них ранее были осуждены, третий находился в центре временного содержания.

    Арендодателей обязали оперативно передавать сведения о заселении и выезде иностранцев. Проверки связаны с усилением иммиграционного контроля и борьбой с преступностью.

    За последние месяцы из Гоа депортировали 160 иностранцев, в том числе десятки россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в АТОР заявили об отсутствии угрозы массовой депортации организованных путешественников из Гоа.

    В октябре Москва и Нью-Дели прекратили разработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп.

    В сентябре пассажирский лайнер доставил 157 российских путешественников на побережье Аравийского моря для старта осенне-зимнего туристического сезона в Гоа.

    7 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии

    Адвокат Юнгберг назвал немыслимым приговор российскому капитану в Финляндии

    Адвокат счел немыслимым приговор российскому капитану судна Fitburg в Финляндии
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Приговор российскому капитану и азербайджанскому боцману из экипажа судна Fitburg в Финляндии немыслим, заявил адвокат судовладельца Герман Юнгберг.

    «Командиру судна – 3,5 года, боцману – 2 года 10 месяцев. Немыслимо!» – заявил Юнгберг.

    Ранее посольство России в Финляндии выразило недоумение по поводу решения суда. По словам дипломатов, рассмотрение дела в финском суде противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву, его вряд ли можно назвать объективным и непредвзятым на фоне царящей в стране антироссийской истерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Финляндии приговорил российского капитана судна Fitburg Андрея Максименко к трем с половиной годам лишения свободы по обвинению в повреждении кабелей в Финском заливе.

    Посольство России в Хельсинки заявило о противоречии рассмотрения дела Конвенции ООН по морскому праву.

    Ранее финская береговая охрана задержала судно из-за подозрений в повреждении телекоммуникационного кабеля в Финском заливе.

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    7 ноября 2026, 21:43 • Новости дня
    Стало известно о ранении россиянина при стрельбе в польском Кракове

    Среди пострадавших в результате атаки в центре Кракова оказался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время стрельбы на Главной площади в польском Кракове получил ранение гражданин России, сообщил источник, всего в результате нападения погибли шесть человек.

    Один из пострадавших при стрельбе в Польше является россиянином, передает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

    «По имеющейся информации, один из раненых является гражданином России», – рассказал собеседник агентства.

    Между тем в посольстве России в Варшаве заявили об отсутствии достоверных данных о пострадавших соотечественниках. Сотрудники консульского отдела уточняют информацию у польских правоохранительных органов, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в субботу на Главной площади Кракова. По данным полиции, 24-летний гражданин Польши в камуфляже открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля без регистрационных номеров.

    Жертвами атаки стали шесть человек, еще 15 получили ранения. Нападавший был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

    Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил в городе траур до 11 ноября.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал стрельбу в центре города терактом.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    6 ноября 2026, 14:24 • Новости дня
    Российский турист скончался после посещения хамама в турецкой Аланье

    Anadolu: В отеле турецкой Аланьи после посещения хамама скончался россиянин

    Tекст: Мария Иванова

    Отдыхавший в турецкой Аланье 45-летний гражданин России Олег Фидченко умер в больнице после того, как почувствовал недомогание в гостиничном хамаме.

    Инцидент произошел в одном из отелей, расположенных в курортном районе Авсаллар. Мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия во время нахождения в турецкой бане, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Anadolu.

    На место происшествия по экстренному вызову оперативно прибыли медики. Россиянина госпитализировали в местную больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

    В настоящий момент тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты проведут вскрытие для установления точных причин смерти.

    У погибшего остались жена и семилетняя дочь, сообщает Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце гражданка России умерла на отдыхе в турецкой провинции Анталья.

    В сентябре тело туриста из России нашли в коридоре гостиницы в Анталье.

    Летом в номере отеля турецкой Аланьи мертвым обнаружили пятидесятилетнего путешественника из России.

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    7 ноября 2026, 14:04 • Новости дня
    Российские туристы во Вьетнаме пожаловались на неизвестный вирус

    Во Вьетнаме зафиксировали вспышку неизвестного вируса среди россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдыхающие во Вьетнаме российские туристы стали массово жаловаться на заражение неизвестным вирусом, симптомы которого включают высокую температуру и сильный кашель.

    Вспышка заболевания зафиксирована в Нячанге – одном из главных вьетнамских курортов. Заболевшие россияне жалуются на появление симптомов гриппа после приезда, сообщают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Местные врачи затрудняются поставить точный диагноз. Среди пострадавших есть дети. По словам отца одной из заболевших девочек, вечером у нее начался насморк, а утром поднялась высокая температура и появилась сильная головная боль. В больнице ребенку прописали противовирусные препараты без постановки конкретного диагноза.

    Еще одна туристка из Москвы рассказала, что страдает от сильного кашля уже три недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила о популярности Вьетнама среди российских туристов на ноябрьские праздники.

    Также во вьетнамском курортном городе Нячанг появился район проживания пенсионерок из России.

    Российский союз туриндустрии не зафиксировал массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди отдыхающих во Вьетнаме россиян.

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    6 ноября 2026, 15:43 • Новости дня
    РСТ оценил последствия возможной отмены Молдавией безвиза для россиян

    РСТ: Введение визового режима в Молдавии не повлияет на турпоток из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможная отмена безвизового режима между Кишиневом и Москвой не отразится на российском выездном туризме, заявил руководитель аналитического центра АПКАП и эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов.

    «В масштабах российского выездного рынка введение виз практически не имеет эффекта: влиять не на что. На объем выездного потока и продажи туроператоров это не повлияет», – цитирует Абасова РИА «Новости».

    По его словам, Молдавия занимает небольшую долю в отечественном выездном туризме, а основной спрос связан с транзитными поездками и личными визитами граждан. Единственным возможным последствием нововведения эксперт назвал снижение удобства для личного и диаспорного коридора из-за появления консульских процедур.

    Абасов добавил, что в период с 2023 года по первую половину 2026 года в статистике туристического потока в Молдавию фиксировались нулевые значения, так как направление полностью выпало из измеримого спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил о готовности отменить безвизовый режим с Россией и Белоруссией ради вступления республики в Евросоюз.

    В прошлом месяце эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов допустил сокращение числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз в 2027 году.

    Летом руководитель аналитического центра АПКАП сообщил об отказе европейских стран от полного закрытия въезда гражданам России.

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    7 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    Посольство связалось с властями Турции из-за задержания 34 россиянок
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российская дипмиссия в Турции взаимодействует с компетентными органами и гражданками для урегулирования ситуации с задержанными в Анкаре россиянками, сообщили в пресс-службе посольства.

    «В дополнение к ранее переданной информации о 34 задержанных в Анкаре россиянках посольство поддерживает взаимодействие как с турецкими компетентными органами, так и с нашими гражданками в интересах оперативного урегулирования ситуации», – заявили в пресс-службе посольства, передает РИА «Новости».

    Более 30 россиянок задержали в Анкаре по обвинению в нарушении морали и общественного порядка. Они находятся в депортационном центре «Акюрт», с ними работает адвокат. Дипмиссия приняла меры для консульского доступа к задержанным.

    После судебного процесса задержанных иностранок планируется депортировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу турецкий адвокат Шейма Бозтепе призвала установить возможных организаторов схемы вовлечения задержанных россиянок в противоправную деятельность.

    В четверг консульские сотрудники добились личной встречи с гражданками России в Турции.

    В среду стало известно о работе задержанных в Анкаре россиянок танцовщицами в ночных клубах.

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    6 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Расширен перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронным визам

    Мишустин включил пропускной пункт в Приморье в систему электронных виз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство расширило перечень автомобильных пунктов пропуска, через которые иностранцы могут въезжать в Россию по единой электронной визе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Документ дополняет перечень пунктов пропуска, через которые иностранные граждане могут въезжать в Россию и выезжать из России по единой электронной визе. В список включен пункт пропуска «Пограничный» в Приморском крае, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель правительства Михаил Мишустин призвал активнее модернизировать пункты пропуска через российско-китайскую границу.

    В августе Мишустин заявил об увеличении количества китайских туристов в России благодаря решению о взаимной отмене туристических виз.

    Летом российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

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    7 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Россиянин отсудил у Дании 23 тыс. долларов за ложное обвинение в хакерстве

    Avisen Danmark: Россиянин получил 23 тыс. долларов за ложный арест в Дании

    Tекст: Мария Иванова

    Россиянин Павел Прозоров получил около 23 тыс. долларов компенсации за 146 дней незаконного содержания под стражей в Испании и Дании по подозрению в хакерских атаках.

    Российский предприниматель Павел Прозоров получил 153 тыс. датских крон (около 22,8 тыс. долларов) компенсации и проценты за незаконное тюремное заключение по подозрению в кибератаках на местные компании, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Avisen Danmark.

    В общей сложности россиянин провел под стражей 146 дней. Изначально его задержали в Испании, где он находился два месяца, а в конце августа экстрадировали в Данию. Местная полиция дважды продлевала срок ареста, однако в итоге полностью сняла с него все подозрения.

    «Я никогда не совершал ничего противозаконного ни в Испании, ни в Дании», – сказал Прозоров. Выплаченные прокуратурой деньги он пожертвовал датскому независимому аналитическому центру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года испанский IT-специалист Энрике Ариас Хиль получил политическое убежище в России после обвинений Мадрида в шпионаже и кибератаках.

    В прошлом году Испания аннулировала решение о предоставлении подданства российскому бизнесмену Александру Дмитренко из-за подозрений в связях со спецслужбами.

    Весной прошлого года в Испании задержали подозреваемого в мошенничестве в России на 28 млн рублей.

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    6 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    Прокуратура Колумбии сообщила о задержании двух россиян по запросу США

    Tекст: Вера Басилая

    Колумбийские правоохранительные органы задержали граждан России Олега Хазова и Виталия Жикарева по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинениями в торговле наркотиками.

    Генеральная прокуратура Колумбии сообщила, что колумбийские правоохранительные органы задержали россиян во исполнение ордера, выданного судом Восточного округа Луизианы, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, Хазов отвечал за координацию логистики наркотических грузов, а Жикарев занимался приобретением и оборудованием парусных судов, а также подбором их экипажей. Международная преступная организация действовала на атлантическом побережье Колумбии и переправляла кокаин из Боготы и Медельина в США и страны Европы.

    Следствие связывает задержанных с партией в 77 кг кокаина, обнаруженной американскими властями в мае 2025 года в штате Луизиана. Хазова задержали в Картахене, а Жикарева – в Медельине при поддержке военно-морских сил Колумбии и американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA). О задержаниях уведомят американскую сторону по дипломатическим каналам для начала официальной процедуры экстрадиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце колумбийские правоохранительные органы предотвратили отправку в Европу 7,6 т кокаина.

    В 2025 году Генпрокуратура России сообщила о привлечении жительницы Белгородской области к суду за попытку организации перевозки морским судном 8,7 т кокаина из Венесуэлы.

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    7 ноября 2026, 08:02 • Новости дня
    Россиянин получил семь суток ареста за пьяный дебош на рейсе в Ташкент

    Суд в Ташкенте арестовал россиянина на семь суток за хулиганство в самолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Департамент обеспечения безопасности на транспорте МВД Узбекистана сообщил об аресте на семь суток гражданина России, устроившего пьяный скандал на рейсе из Куала-Лумпура в Ташкент.

    Пассажир рейса авиакомпании Uzbekistan airways находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, передает РИА «Новости».

    Мужчина использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и попутчиков, а на требования прекратить дебош не реагировал. После посадки россиянин также проявил агрессию по отношению к сотрудникам полиции.

    По решению суда мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Ему назначен административный арест на семь суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный суд назначил семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.

    Также транспортные полицейские в аэропорту Сургута сняли с рейса пьяного пассажира из-за срыва вылета самолета.

    Кроме того, в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала иностранца за нарушение порядка на борту рейса из Стамбула.

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    7 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Туроператоры не выявили массовых заболеваний россиян во Вьетнаме

    РСТ опроверг массовые жалобы российских туристов на вирус во Вьетнаме

    Tекст: Мария Иванова

    Российские туроператоры не фиксируют массовых жалоб на плохое самочувствие от туристов во Вьетнаме, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «По данным опрошенных туроператоров, массовых жалоб на заболевание от организованных российских туристов во Вьетнаме не поступало», – заявили в РСТ, передает РИА «Новости».

    Страховые компании также не фиксируют массовых обращений и оценивают заболеваемость гриппом как соответствующую обычному сезонному уровню.

    Ранее появилась информация, что российские туристы во Вьетнаме массово жалуются на неизвестный вирус, сопровождающийся высокой температурой, кашлем и головной болью.

    В субботу Роспотребнадзор запросил у Вьетнама данные из-за сообщений о случаях заболевания российских туристов.

    В прошлом месяце РСТ не выявил массовых вспышек заражения вирусом Коксаки среди россиян во Вьетнаме.

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    6 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Против организатора фейковых туров для блогеров завели более 45 дел

    В отношении турагента Аташян возбудили свыше 45 уголовных дел о мошенничестве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отношении турагента Хатуны Аташян, обвиняемой в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, возбуждено более 45 уголовных дел.

    «Следствие расследует более 45 дел о мошенничестве, возбужденных в отношении Аташян», – сообщил адвокат обвиняемой РИА «Новости».

    Защита просила изменить меру пресечения на более мягкую из-за тяжелого заболевания девушки и ухудшения ее состояния в следственном изоляторе. Аташян вменяется мошенничество в особо крупном и крупном размере с причинением значительного ущерба. В начале июня Хамовнический суд Москвы заключил ее под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в отношении Хатуны Аташян возбудили более 30 уголовных дел. Летом Хамовнический суд Москвы отправил фигурантку дела под стражу. В начале июня жительница столицы согласилась с предъявленными обвинениями в хищении более 10 млн рублей у блогеров.

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    8 ноября 2026, 04:16 • Новости дня
    В Россию за девять месяцев въехали почти 12,5 тыс. граждан США

    Число въехавших в Россию американцев сократилось до 12,5 тыс. за девять месяцев

    Tекст: Денис Тельманов

    С января по сентябрь текущего года государственную границу России пересекли 12 463 американца, что немного уступает показателям за аналогичный период прошлого года.

    Из почти 12,5 тыс. граждан США, посетивших страну с начала года, 5235 человек въехали в качестве туристов, а 4613 указали частную цель визита, передает ТАСС.

    Еще 1823 американца прибыли с деловой целью, 537 приехали на работу, а 80 – на учебу. Транзитом проехали 22 человека, в качестве обслуживающего персонала границу пересекли 153 гражданина США.

    Подавляющее большинство американцев, 11 505 человек, воспользовались авиатранспортом. На автомобиле в Россию въехали 547 человек, пешком границу пересекли 358 иностранцев, на поезде – 48, водным транспортом – пять человек.

    Для граждан США въезд в Россию возможен только при наличии оформляемой по приглашению визы. Кроме того, с 30 июня прошлого года для них обязателен персональный QR-код в системе RuID. Прямого авиасообщения между странами нет, поэтому туристам требуются пересадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД сообщило об обращениях 25 граждан США, Канады и Великобритании к России с ходатайствами о предоставлении убежища.

    В прошлом месяце министр экономического развития Максим Решетников заявил об увеличении потока иностранных туристов в Россию на 17%. Летом российскую границу пересекли свыше 7,1 тыс. американских граждан.

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    8 ноября 2026, 21:50 • Новости дня
    В Киргизии решили запустить туры для посещения концертов иностранных звезд

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киргизии планируют создать туры под ключ для зарубежных гостей, включая граждан России, желающих посетить в 2027 году концерты знаменитых артистов в Бишкеке, сообщил международный продюсер Ислам Сатаров.

    Сатаров сообщил, что в 2027 году в Бишкеке состоятся выступления Backstreet Boys, Pussycat Dolls и BTS. Во время концерта Шакиры продюсер в качестве эксперимента забронировал 100 номеров в престижных отелях Бишкека и продавал туры, включающие проживание, трансфер и билет, передает РИА «Новости».

    «Запустил таргет рекламный на Дубай, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Россию, даже Таджикистан. И был высочайший интерес, мы продали где-то за три дня все эти билеты», – заявил он.

    По словам продюсера, интерес к предложению проявили около 0,5 млн человек. При этом город способен разместить максимум 10 тыс. туристов, включая 2,5 тыс. в пятизвездочных отелях и до 5 тыс. в трехзвездочных гостиницах и хостелах.

    Сатаров также обратил внимание на нехватку высококлассных отелей в Бишкеке, добавив, что в ближайшие полгода они появятся в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов опроверг информацию о массовых отказах одиноким мужчинам в проживании в турецких отелях.

    Белоруссия, Узбекистан и Киргизия вошли в тройку самых бюджетных зарубежных направлений для поездок.

    Залы в Алма-Ате и Ташкенте оказались заполнены только наполовину во время гастрольного тура певицы Веры Брежневой.

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    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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