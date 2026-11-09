Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Блэкаут и остановка трех ТЭЦ вызвали коллапс инфраструктуры в Киеве
Жители Киева остались без света и тепла из-за остановки ТЭЦ
Масштабный блэкаут парализовал работу транспорта и предприятий в Киеве, оставив большинство районов без света, воды и тепла после остановки крупнейших ТЭЦ, сообщили в пророссийском подполье.
Масштабный блэкаут привел к настоящему коллапсу в украинской столице, парализовав работу городского транспорта и предприятий. Большинство районов Киева практически лишились электричества, водоснабжения и отопления после серии ударов, в результате которых ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 перестали вырабатывать энергию, передает ТАСС со ссылкой на источник из пророссийского подполья.
По прогнозам, даже после проведения ремонтных работ городские теплоэлектроцентрали смогут выдавать лишь 10–15% от прежнего объема энергии. Местные жители несколько суток находятся без постоянного электроснабжения.
«На этом фоне в городе вспыхнули стихийные протесты – недовольные из районов, в которых проблемы ощущаются наиболее остро, перекрыли несколько крупных транспортных артерий столицы. А власть вместо решения проблемы устроила публичную перепалку», – сообщил источник.
Он уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и мэр города Виталий Кличко устроили публичную перепалку, пытаясь переложить друг на друга ответственность за неготовность Киева к отопительному сезону. Кличко назвал обвинения в свой адрес политически мотивированными.
«Зеленский говорит, что «видел, как люди перекрыли дорогу», и приказал полиции «привести всех электриков к объекту». Кличко в ответ развел руками и обвинил Зеленского», – добавили в подполье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам энергетики в Киеве. Мэр украинской столицы Кличко заявил о критических проблемах с обеспечением города электричеством и теплом. В пятницу он отметил ухудшение ситуации с электроснабжением из-за повреждения энергобъекта в Житомире.