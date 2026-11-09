Delfi: Эстонского депутата обвинили в краже водки у коллеги в парламенте

Delfi: Депутата парламента Эстонии обвинили в краже водки у оппонентов

Tекст: Катерина Туманова

Эстонский депутат Пеэтер Эрнитс опубликовал в социальной сети фотографию, на которой Юку-Калле Райд запечатлен у стола с бутылкой водки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

«Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку», – написал Эрнитс в соцсети.

Райд опроверг обвинения в проникновении в помещение фракции, но прямо не стал отрицать употребление чужого спиртного. На вопрос журналистов о том, был ли он трезв в тот вечер, политик ответил: «Я не был пьян!»

Райд известен резкими высказываниями в адрес оппонентов и ранее оказывался в центре скандалов. В 2005 году он пришел на футбольный матч в футболке с призывом к расправе над коммунистами, в 2012-м провел в Нарве акцию в поддержку признанной в РФ экстремистской организацией группы Pussy Riot*.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле эстонское правительство приняло документ по борьбе с алкоголизмом в стране из-за высокого уровня потребления спиртного.

В декабре 2025 года два представителя партии Eesti 200 и советник министра удивили принимающую сторону неприятным запахом алкоголя перед визитом к Далай-ламе.

Кроме того, эстонская оппозиция назвала расходы на «подготовку к отражению российской агрессии» кормушкой для приближенных к правящей партии лиц.