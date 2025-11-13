  • Новость часаРоссийские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    ВСУ безвозвратно потеряли в Красноармейске насколько тысяч человек
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 12:36 • В мире

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    @ Kaitseliit/Wikipedia

    Tекст: Станислав Лещенко

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить?

    В последнее время Эстония резко повышает свои военные расходы – до такой степени, что готова залезть в огромные кредиты. И вот на днях несколько экспертов из комиссии эстонского парламента (Рийгикогу) по гособороне выпустили доклад о том, как именно эти деньги используются.

    По словам авторов отчета, у командующего Силами обороны отобрали ключевые функции, обеспечивающие эффективное управление армией: такие как вопрос кадров и функция тылового обеспечения войск. Эти функции переданы Государственному центру оборонных инвестиций и Департаменту оборонных ресурсов, которые выведены из армейской структуры. Соответственно, в отчете названа главную проблему эстонской армии: «Цепочка управления фрагментирована – поскольку в Министерстве обороны пытались перенести на кризисное и военное время модель управления мирного времени». Они возлагают ответственность за это на бывших главкомов эстонской армии Рихо Терраса (возглавлял Силы обороны в 2011-2018 гг.) и Мартина Херема (2018-2024 гг.).

    Полная версия данного отчета должна была увидеть свет 6 ноября, но этого так и не произошло. Негативный резонанс от публикации в прессе даже отрывков из него оказался столь велик, что глава парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу («Эстония 200») заявил, что отчет «требует серьезных изменений» и что «надо сфокусироваться на безопасности – вместо того, чтобы решать социальные или другие вопросы». Однако глава парламентской комиссии Меэлис Кийли продолжает настаивать на своем видении: он считает, что обеспечение тыла эстонской армии не соответствует ее реальным нуждам. Кийли грозится, что документ еще будет опубликован и подчеркивает, что его готовили «специалисты».

    Сами Рихо Террас и Мартин Херем не согласны с критикой в свой адрес. «Благодаря тому, что существует Департамент оборонных ресурсов, командиры батальонов и бригад больше не занимаются закупкой лампочек, покосом травы, организацией питания и прочими подобными вещами», – отбивается Херем. А Террас утверждает, что «многие из тех, кто сегодня составил этот отчет, уже тогда участвовали в принятии решений, но критики с их стороны на тот момент не последовало». На их сторону встал и нынешний министр обороны Ханно Певкур: «Я более чем убежден, что управление Эстонией – как в военное, так и в мирное время – урегулировано достаточно хорошо».

    Отметим, что Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) Эстония обзавелась в 2017 году. В компетенцию RKIK вошли организация и проведение военных тендеров стоимостью от 10 тыс. евро и выше. В свою очередь, Департамент оборонных ресурсов появился пятнадцать лет назад – и еще в самом начале его деятельности это учреждение обвиняли в разбазаривании денег: например, оно ежегодно выплачивало 30 тыс. евро за подготовку бесполезных тестов для призывников.

    За последнее время Эстония закупила большое количество разных вооружений: от финских винтовок SAKO TRG M10 до израильско-сингапурских противокорабельных ракет Blue Spear 5G. Все эти покупки проходят через RKIK и зачастую вызывают массу вопросов: от адекватности и маршрутов выплаченных сумм до качества приобретенной продукции. Так, например, в сентябре этого года

    выяснилось, что «высокоточные» автоматы R20, закупленные шесть лет назад в США на сумму в несколько млн евро, оказались низкого качества. Всю партию пришлось отправить на завод для гарантийного ремонта.

    Также в начале сентября прошла новость о том, что Государственный контроль в процессе аудита выявил множество проблем в сфере деятельности Минобороны Эстонии – «как в управлении заключенными министерством договорами и их контроле, так и в проверке соответствия и получения поставленных товаров, а также в их постановке на учет». Отмечалось, что «с резким ростом объема средств, используемых в оборонной сфере, растут и риски, которые местами уже воплотились в реальность».

    В Госконтроле признали, что некоторых сфер деятельности Минобороны проверить они не смогли, потому что ведомство не представило всей необходимой для аудита информации. Неизвестно даже количество договоров, время их заключения и общая сумма.

    «Выявленные нами проблемы нельзя свести лишь к вопросам бухгалтерии – аудит показал серьезную неразбериху в организации работы, которая имеет финансовые последствия.

    Неразбериха с увязкой договоров, авансовых платежей и товаров, а также другие недостатки, приведенные в отчете, указывают на системную проблему в использовании денежных средств, которая требует срочного и предметного внимания со стороны Министерства обороны», – заявил глава Госконтроля Яннар Хольм.

    По его словам, руководство RKIK обращается с государственными средствами с поразительной легкостью. Так, в марте 2024 года Государственный центр оборонных инвестиций «ошибочно» заплатил одному из поставщиков около 79,1 млн долларов, а в июле того же года – еще 8,7 млн долларов. Поставщик вернул 47,8 млн долларов, но остальная сумма (40 млн долларов) была удержана им на счете авансовых платежей для покрытия будущих операций по тому же договору. Причем RKIK не счел необходимым требовать возврата переплаченной суммы, поскольку посчитал это слишком сложной операцией – мол, когда-нибудь со временем закупки на данную сумму все равно будут сделаны.

    На счету другого поставщика еще с 2018 года скопился остаток предоплаты в размере 9,6 млн евро. Позже RKIK заказывал дополнительные товары у этого поставщика, но так и не использовал возможность оплатить их за счет этого скопившегося остатка.

    В документах по передаче-приемке закупленного оружия присутствуют ошибки: поэтому не всегда можно проверить, на основании какого именно договора были получены те или иные военные товары и когда они поступили. Госконтроль отметил, что нет никаких гарантий, что после приемки приобретенного имущества и частичной предоплаты за него можно будет проконтролировать, когда и в каком количестве оно действительно поступит. Также ревизоры выявили случаи, когда-то или закупленное имущество принималось на армейский учет с задержкой в несколько лет. В апреле 2025 года закупки у трех поставщиков на общую сумму 45,8 млн евро были задним числом отнесены к расходам 2024 года.

    В целом таких нарушений накопилось огромное количество.

    «Ошибочные платежи договорным партнерам, достигающие в худшем случае нескольких десятков миллионов евро, или авансовый платеж в размере почти 10 млн евро, который ждет своего взаимозачета вот уже восемь лет – лишь самые яркие примеры. Неразбериха с увязкой договоров, авансовых платежей и товаров, а также другие недостатки... указывают на системную проблему в использовании денежных средств»,

    – подчеркивает Хольм. По его мнению, министр обороны должен совместно с гендиректором RKIK и командующим армии «немедленно решить серьезные проблемы с учетом имущества, инвентаризацией и другими рабочими процессами».

    В начале июня Магнус-Вальдемар Саар, занимавший пост генерального директора RKIK, заявил о своем уходе. Как не без иронии пишут эстонские СМИ, «остается неясным, что именно повлияло на его решение – усталость или проходивший в то время аудит Госконтроля». При этом замены ему до сих пор не нашлось. Министр обороны Ханно Певкур с неохотой признал, что учет состояния военных активов требует «доработки».

    В поддержку Госконтроля выступил бывший главком Рихо Террас (ныне депутат Европарламента), по мнению которого в работе Минобороны царит «недопустимый хаос». Террас считает, что министр обороны Певкур наблюдает за положением дел в своем ведомстве «со стороны с холодным равнодушием».

    «В ситуации, когда премьер-министр Кристен Михал повторяет, что все поступления от налоговых ралли идут исключительно на увеличение оборонных расходов, подобный хаос недопустим! Это дестабилизирует все общество и предает налогоплательщиков.

    Как мы можем знать, что с нашими деньгами обращаются так, как обещано? Уже никак. Потому что теперь выясняется, что по ошибке выплачиваются миллионы евро», – негодует Террас, призывая Певкура взять на себя ответственность за «бардак» и уйти в отставку.

    Что все это значит? Наиболее откровенно ситуацию комментируют в оппозиционной партии EKRE. Там полагают, что в свое время создание RKIK – организации, выведенной из подчинения главкому эстонской армии – потребовалось для того, чтобы сподручнее сделать из нее «кормушку».

    Основатель этой партии Март Хельме уличает премьер-министра Кристена Михала и возглавляемую Партию реформ, что они риторикой о «российской угрозе» создали себе неисчерпаемый ресурс. По словам Хельме, гигантские средства, отчисляемые на оборону, утекают в карманы лиц, близких правящей партии.

    Минувшей весной в EKRE заявили: «Мы видим, как огромные суммы денег направляются в так называемую оборонную промышленность, которая, по нашему мнению, стала очередным коррупционным проектом Партии реформ. Переход бывших высокопоставленных государственных чиновников и военных, связанных с Партией реформ, в оборонные компании, на которые выделяются сотни миллионов, никоим образом не укрепляет обороноспособность Эстонии, а наоборот,

    направляет ограниченные ресурсы в руки очень узкого круга лиц, принося крайне незначительные результаты».

    В особенности в EKRE критикуют бывшего главу Сил обороны Эстонии Мартина Херема, который, оставив в прошлом году этот пост, получил теплое местечко в фирме Frankenburg Technologies. Данная фирма занимается разработкой средств ПВО. В руководстве этой же компании осел еще ряд бывших высокопоставленных офицеров эстонской армии и функционеров Министерства обороны: например, бывший канцлер Минобороны Кусти Салм и отставной генерал-майор Вейко-Велло Палм. Прошлый год Frankenburg Technologies закончила с убытком в 1,1 млн евро, но все равно считается уважаемым партнером государства. Оппозиция полагает, что Frankenburg Technologies, как и RKIK – звенья по выводу средств эстонского налогоплательщика в карманы узкого круга «уважаемых людей».

    Главное
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации