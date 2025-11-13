«Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

Tекст: Станислав Лещенко

В последнее время Эстония резко повышает свои военные расходы – до такой степени, что готова залезть в огромные кредиты. И вот на днях несколько экспертов из комиссии эстонского парламента (Рийгикогу) по гособороне выпустили доклад о том, как именно эти деньги используются.

По словам авторов отчета, у командующего Силами обороны отобрали ключевые функции, обеспечивающие эффективное управление армией: такие как вопрос кадров и функция тылового обеспечения войск. Эти функции переданы Государственному центру оборонных инвестиций и Департаменту оборонных ресурсов, которые выведены из армейской структуры. Соответственно, в отчете названа главную проблему эстонской армии: «Цепочка управления фрагментирована – поскольку в Министерстве обороны пытались перенести на кризисное и военное время модель управления мирного времени». Они возлагают ответственность за это на бывших главкомов эстонской армии Рихо Терраса (возглавлял Силы обороны в 2011-2018 гг.) и Мартина Херема (2018-2024 гг.).

Полная версия данного отчета должна была увидеть свет 6 ноября, но этого так и не произошло. Негативный резонанс от публикации в прессе даже отрывков из него оказался столь велик, что глава парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу («Эстония 200») заявил, что отчет «требует серьезных изменений» и что «надо сфокусироваться на безопасности – вместо того, чтобы решать социальные или другие вопросы». Однако глава парламентской комиссии Меэлис Кийли продолжает настаивать на своем видении: он считает, что обеспечение тыла эстонской армии не соответствует ее реальным нуждам. Кийли грозится, что документ еще будет опубликован и подчеркивает, что его готовили «специалисты».

Сами Рихо Террас и Мартин Херем не согласны с критикой в свой адрес. «Благодаря тому, что существует Департамент оборонных ресурсов, командиры батальонов и бригад больше не занимаются закупкой лампочек, покосом травы, организацией питания и прочими подобными вещами», – отбивается Херем. А Террас утверждает, что «многие из тех, кто сегодня составил этот отчет, уже тогда участвовали в принятии решений, но критики с их стороны на тот момент не последовало». На их сторону встал и нынешний министр обороны Ханно Певкур: «Я более чем убежден, что управление Эстонией – как в военное, так и в мирное время – урегулировано достаточно хорошо».

Отметим, что Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) Эстония обзавелась в 2017 году. В компетенцию RKIK вошли организация и проведение военных тендеров стоимостью от 10 тыс. евро и выше. В свою очередь, Департамент оборонных ресурсов появился пятнадцать лет назад – и еще в самом начале его деятельности это учреждение обвиняли в разбазаривании денег: например, оно ежегодно выплачивало 30 тыс. евро за подготовку бесполезных тестов для призывников.

За последнее время Эстония закупила большое количество разных вооружений: от финских винтовок SAKO TRG M10 до израильско-сингапурских противокорабельных ракет Blue Spear 5G. Все эти покупки проходят через RKIK и зачастую вызывают массу вопросов: от адекватности и маршрутов выплаченных сумм до качества приобретенной продукции. Так, например, в сентябре этого года

выяснилось, что «высокоточные» автоматы R20, закупленные шесть лет назад в США на сумму в несколько млн евро, оказались низкого качества. Всю партию пришлось отправить на завод для гарантийного ремонта.

Также в начале сентября прошла новость о том, что Государственный контроль в процессе аудита выявил множество проблем в сфере деятельности Минобороны Эстонии – «как в управлении заключенными министерством договорами и их контроле, так и в проверке соответствия и получения поставленных товаров, а также в их постановке на учет». Отмечалось, что «с резким ростом объема средств, используемых в оборонной сфере, растут и риски, которые местами уже воплотились в реальность».

В Госконтроле признали, что некоторых сфер деятельности Минобороны проверить они не смогли, потому что ведомство не представило всей необходимой для аудита информации. Неизвестно даже количество договоров, время их заключения и общая сумма.

«Выявленные нами проблемы нельзя свести лишь к вопросам бухгалтерии – аудит показал серьезную неразбериху в организации работы, которая имеет финансовые последствия.

Неразбериха с увязкой договоров, авансовых платежей и товаров, а также другие недостатки, приведенные в отчете, указывают на системную проблему в использовании денежных средств, которая требует срочного и предметного внимания со стороны Министерства обороны», – заявил глава Госконтроля Яннар Хольм.

По его словам, руководство RKIK обращается с государственными средствами с поразительной легкостью. Так, в марте 2024 года Государственный центр оборонных инвестиций «ошибочно» заплатил одному из поставщиков около 79,1 млн долларов, а в июле того же года – еще 8,7 млн долларов. Поставщик вернул 47,8 млн долларов, но остальная сумма (40 млн долларов) была удержана им на счете авансовых платежей для покрытия будущих операций по тому же договору. Причем RKIK не счел необходимым требовать возврата переплаченной суммы, поскольку посчитал это слишком сложной операцией – мол, когда-нибудь со временем закупки на данную сумму все равно будут сделаны.

На счету другого поставщика еще с 2018 года скопился остаток предоплаты в размере 9,6 млн евро. Позже RKIK заказывал дополнительные товары у этого поставщика, но так и не использовал возможность оплатить их за счет этого скопившегося остатка.

В документах по передаче-приемке закупленного оружия присутствуют ошибки: поэтому не всегда можно проверить, на основании какого именно договора были получены те или иные военные товары и когда они поступили. Госконтроль отметил, что нет никаких гарантий, что после приемки приобретенного имущества и частичной предоплаты за него можно будет проконтролировать, когда и в каком количестве оно действительно поступит. Также ревизоры выявили случаи, когда-то или закупленное имущество принималось на армейский учет с задержкой в несколько лет. В апреле 2025 года закупки у трех поставщиков на общую сумму 45,8 млн евро были задним числом отнесены к расходам 2024 года.

В целом таких нарушений накопилось огромное количество.

«Ошибочные платежи договорным партнерам, достигающие в худшем случае нескольких десятков миллионов евро, или авансовый платеж в размере почти 10 млн евро, который ждет своего взаимозачета вот уже восемь лет – лишь самые яркие примеры. Неразбериха с увязкой договоров, авансовых платежей и товаров, а также другие недостатки... указывают на системную проблему в использовании денежных средств»,

– подчеркивает Хольм. По его мнению, министр обороны должен совместно с гендиректором RKIK и командующим армии «немедленно решить серьезные проблемы с учетом имущества, инвентаризацией и другими рабочими процессами».

В начале июня Магнус-Вальдемар Саар, занимавший пост генерального директора RKIK, заявил о своем уходе. Как не без иронии пишут эстонские СМИ, «остается неясным, что именно повлияло на его решение – усталость или проходивший в то время аудит Госконтроля». При этом замены ему до сих пор не нашлось. Министр обороны Ханно Певкур с неохотой признал, что учет состояния военных активов требует «доработки».

В поддержку Госконтроля выступил бывший главком Рихо Террас (ныне депутат Европарламента), по мнению которого в работе Минобороны царит «недопустимый хаос». Террас считает, что министр обороны Певкур наблюдает за положением дел в своем ведомстве «со стороны с холодным равнодушием».

«В ситуации, когда премьер-министр Кристен Михал повторяет, что все поступления от налоговых ралли идут исключительно на увеличение оборонных расходов, подобный хаос недопустим! Это дестабилизирует все общество и предает налогоплательщиков.

Как мы можем знать, что с нашими деньгами обращаются так, как обещано? Уже никак. Потому что теперь выясняется, что по ошибке выплачиваются миллионы евро», – негодует Террас, призывая Певкура взять на себя ответственность за «бардак» и уйти в отставку.

Что все это значит? Наиболее откровенно ситуацию комментируют в оппозиционной партии EKRE. Там полагают, что в свое время создание RKIK – организации, выведенной из подчинения главкому эстонской армии – потребовалось для того, чтобы сподручнее сделать из нее «кормушку».

Основатель этой партии Март Хельме уличает премьер-министра Кристена Михала и возглавляемую Партию реформ, что они риторикой о «российской угрозе» создали себе неисчерпаемый ресурс. По словам Хельме, гигантские средства, отчисляемые на оборону, утекают в карманы лиц, близких правящей партии.

Минувшей весной в EKRE заявили: «Мы видим, как огромные суммы денег направляются в так называемую оборонную промышленность, которая, по нашему мнению, стала очередным коррупционным проектом Партии реформ. Переход бывших высокопоставленных государственных чиновников и военных, связанных с Партией реформ, в оборонные компании, на которые выделяются сотни миллионов, никоим образом не укрепляет обороноспособность Эстонии, а наоборот,

направляет ограниченные ресурсы в руки очень узкого круга лиц, принося крайне незначительные результаты».

В особенности в EKRE критикуют бывшего главу Сил обороны Эстонии Мартина Херема, который, оставив в прошлом году этот пост, получил теплое местечко в фирме Frankenburg Technologies. Данная фирма занимается разработкой средств ПВО. В руководстве этой же компании осел еще ряд бывших высокопоставленных офицеров эстонской армии и функционеров Министерства обороны: например, бывший канцлер Минобороны Кусти Салм и отставной генерал-майор Вейко-Велло Палм. Прошлый год Frankenburg Technologies закончила с убытком в 1,1 млн евро, но все равно считается уважаемым партнером государства. Оппозиция полагает, что Frankenburg Technologies, как и RKIK – звенья по выводу средств эстонского налогоплательщика в карманы узкого круга «уважаемых людей».